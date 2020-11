Dietro-front della regione Toscana: la guardia medica notturna non si tocca!

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:38

Era metà ottobre quando due esponenti della lista civica Alternativa per il Futuro, Michael Santini e Alessandra Biancardi, su segnalazione della popolazione, effettuavano un sopralluogo ad Equi Terme presso le vasche dell’acquedotto gestito da GAIA spa

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:05

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana, alla presenza del direttore generale dell’ASL Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, sono stati presentati i dati relativi all’andamento dell’epidemia da covid-19 in Lunigiana

martedì, 24 novembre 2020, 20:52

Dal 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il comune di Villafranca renderà disponibile una raccolta in formato pdf consultabile in ogni momento sul sito istituzionale

martedì, 24 novembre 2020, 19:05

Tutte queste perplessità sono oggetto dell'interrogazione che i due consiglieri hanno formalizzato al sindaco ed al consiglio comunale, della quale riproponiamo il corposo contenuto integrale

martedì, 24 novembre 2020, 17:54

Le polemiche sul Don Gnocchi non si placano, soprattutto dopo che il sindaco Gianluigi Giannetti ed anche il direttore generale dell'Azienda Usl, Maria Letizia Casani, sono intervenuti sulla stampa per rassicurare in merito alla situazione della conversione in covid del polo riabilitativo specialistico Don Gnocchi

martedì, 24 novembre 2020, 17:52

In previsione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, entra nel vivo il progetto per la riqualificazione del Castello di Giovagallo. Un legame, quello fra l'antica rocca e il Sommo Poeta, profondo e solido, come testimoniato non solo da numerosi documenti, ma anche e soprattutto dalla Divina...