Domenichelli chiede la convocazione del consiglio comunale straordinario sul Don Gnocchi

martedì, 24 novembre 2020, 17:54

Le polemiche sul Don Gnocchi non si placano, soprattutto dopo che il sindaco Gianluigi Giannetti ed anche il direttore generale dell'Azienda Usl, Maria Letizia Casani, sono intervenuti sulla stampa per rassicurare in merito alla situazione della conversione in covid del polo riabilitativo specialistico Don Gnocchi.

Rassicurazioni che vanno in direzione nettamente opposta alle forti perplessità espresse delle varie forze politiche fivizzanesi e da alcune organizzazioni sindacali in difesa ed a tutela della sicurezza dei lavoratori, oltreché dei pazienti.

Il gruppo consigliare di minoranza "Alternativa per il futuro" a questo punto chiede chiarezza sulla situazione e lo fa con atto formale mediante convocazione di un consiglio comunale straordinario.

Il capogruppo Alessandro Domenichelli spiega che in quella sede il sindaco dovrà dare spiegazioni ufficiali sulla situazione attuale e futura del presidio ospedaliero di Fivizzano e della struttura Don Gnocchi.

"Tale consiglio – affermano i consiglieri Domenichelli e Stefania Baldassari - dev'essere svolto on line in aderenza alla vigente normativa anti-covid che vieta le riunioni, ma in modalità accessibile a tutti i cittadini. I fivizzanesi hanno il diritto di essere informati e portati direttamente a conoscenza della situazione sanitaria del nostro comune, non solo di riflesso attraverso la mediazione di giornalisti o presunti tali e molte volte di parte".

Molte sono le domande che richiedono risposte precise: innanzitutto, i consiglieri attendono informazioni certe sull’effettiva situazione dell’ospedale e del polo riabilitativo Don Gnocchi, ma anche dei malati ivi ricoverati e del personale impiegato.

Ed ancora, chiederanno notizie dettagliate sugli indici di infettività registrati nel territorio comunale ed informazioni riguardo alle destinazioni future dei presidi sanitari fivizzanesi, una volta cessata l'emergenza.

E' intenzione dei consiglieri, inoltre, chiedere spiegazioni sulla mancata distribuzione alla popolazione dei dispositivi di protezione individuale: ovvero, le mascherine fornite dalla regione Toscana e già distribuite in altri comuni lunigianesi da volontari e protezione civile.

Infine, ma non meno importante, un altro tema verrà sollevato dai consiglieri della lista civica "Alternativa per il futuro": chiederanno il mantenimento della ex Guardia medica dalle ore 24.00 alle ore 8.00, in contrasto con la recente ordinanza regionale 107/2020, in quanto l'eliminazione del servizio comporterebbe un chiaro indebolimento della rete sanitaria territoriale che è vitale per i territori disagiati e particolarmente necessaria in questo periodo emergenziale.

La convocazione della seduta è fissata per il giorno 30 novembre con modalità di collegamento remoto che a breve verranno rese note.

