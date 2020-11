Lunigiana



E’ nato il logo ufficiale della Lunigiana. Giannetti: “Un notevole risultato da cui ripartire”

giovedì, 5 novembre 2020, 20:26

di michela carlotti

Oggi pomeriggio è nato il logo ufficiale dell’ambito turistico di Lunigiana. E’ stato presentato dall’Unione dei Comuni nel corso della videoconferenza che si è svolta oggi tra sindaci, nel rispetto delle norme anti-covid.

“Oggi presentiamo un risultato importantissimo, raggiunto per la prima volta da tutti i comuni della Lunigiana uniti sotto un unico marchio, per uno sviluppo unitario” – ha detto Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano con delega al turismo presso l’Unione dei Comuni - “un logo che ci deve rappresentare, che deve essere simbolo del nostro sviluppo e trainante per un’azione coordinata”.

La realizzazione della grafica è stata affidata all’agenzia di marketing “Ciclica” nota per la promozione di brand importanti nel territorio italiano e già conosciuta in Lunigiana per aver curato la direzione artistica dello Slow Travel Fest. “Quando si tratta di un brand territoriale – ha spiegato Giancarlo Brunelli di Ciclica – si ha a che fare con un sistema complesso, un mix di natura, tradizioni e persone, un lavoro sistematico e di sintesi in cui devono emergere tutte le peculiarità. Nel caso della Lunigiana è stato importante mettere insieme le qualità di terra di confine, di zona di parchi, di un territorio ricco di storia”.

Un marchio che deve rappresentare le sensazioni, i valori e le tradizioni di un territorio, in Lunigiana non può prescindere dal riferimento alle statue stele, che di questa terra ne sono il simbolo identificativo più antico. “Ed è anche per questo- ha spiegato Brunelli - dall’immagine scolpita nella pietra delle statue stele che è nato un pittogramma che ritroviamo nel logo finale”.

“È un marchio unico – ha sottolineato Giannetti – e dal 2021 saremo identificati da qualcosa che finalmente ci riunisce tutti quanti come territorio”.

Compiaciuto anche il Presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Aulla, Roberto Valettini: “La Lunigiana ha un logo che guarda negli occhi: un marchio che la presenta unita e propositiva. Ora possiamo pensare a indirizzare al meglio la nostra forza, per il nostro riscatto con il rilancio del territorio”.