Lunigiana



Elezioni provinciali alle porte: il coordinatore FI-Fivizzano auspica candidati sensibili al tema viabilità

domenica, 8 novembre 2020, 12:11

di michela carlotti

Tutte le strade portano a Roma, purché non s’inciampi! Posto che oggi questo proverbio non c’azzecca più perché, ammesso che Roma sia ancora il caput mundi ove tutti vogliano andare a parare, e anche vero che oggi la capitale è diventata la metafora dell’anti-viabilità, luogo in cui si può morire di buche.



Lasciando da parte queste conseguenze più estreme, l’incuria delle strade ha comunque tutta una serie di ripercussioni su cui oggi ha voluto soffermarsi il coordinatore di Forza Italia del comune di Fivizzano, Vittorio Marini: “La viabilità non è una opzione fra le tante in una realtà depressa in tutti i settori economici e sociali com’è il territorio di Fivizzano, ma una necessità a priori per superare emarginazione e spopolamento”.



Problema di non poco conto per i territori geograficamente più marginali come certi comuni di Lunigiana, appunto, che se non vengono collegati a dovere, restano inesorabilmente tagliati fuori dal mondo.



“Ne trarrebbe beneficio il turismo, riconosciuto come una delle principali risorse del nostro territorio – sostiene Marini - ma più in generale l'economia agro-alimentare e la valorizzazione delle tante testimonianze simbolo di tradizioni e cultura di cui sono ricchi i nostri borghi”.



Ed allora Marini si appella a tutti gli enti preposti, attenzionando in particolare la situazione della direttrice Monzone-Carrara: “Tutti gli Enti competenti sono chiamati in causa perché le criticità esistenti, come pure le aspettative per innovare una viabilità vetusta, riguardano tutti i livelli locali e nazionali. Mi rivolgo alle competenze della provincia richiamando la necessità e l'urgenza della direttrice Monzone-Carrara, chiusa in alcuni tratti per lavori in corso ormai da anni. I cantieri aprono e chiudono in un’alternanza che si perde nel tempo dei ricordi. Eppure – prosegue Marini - l'importanza di tale direttrice appare del tutto evidente perché collega il centro della provincia con l'estrema periferia, con i vantaggi che ne conseguono per tutti nel campo del lavoro, del commercio, del turismo e, in ultima analisi, contro lo spopolamento”.



Ma c’è altro: “Insisto inoltre nel sollecitare il problema della chiusura, avvenuta ormai da tempo, del ponte di Pognana, a pochi chilometri dal centro di Fivizzano. In tale zona – afferma Marini - esistono attività turistiche e agricole-forestali che sono molto sacrificate e richiedono un urgente ripristino della viabilità”.



Molto pragmaticamente Marini afferma: “Qui si tratta di sopravvivenza e non di lagnanze ingiustificate. Se ad esempio un agriturismo non è raggiungibile o ci sono disagi stradali nel raggiungerlo, rischia di chiudere e non riaprire più”.



Marini guarda con speranza alle prossime elezioni provinciali, poiché proprio la provincia è l’ente competente nelle funzioni amministrative inerenti la viabilità: “E' auspicabile che il prossimo rinnovo delle cariche al governo della provincia consenta un’accelerazione degli interventi necessari, sperando in amministratori che abbiano la sensibilità necessaria per condividere il problema”.