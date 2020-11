Lunigiana



Equi Terme: Gaia bonifica l'acquedotto in zona Terrabianca

martedì, 24 novembre 2020, 15:29

Gli operativi del Gestore idrico GAIA S.p.A. nei giorni scorsi hanno prestato il loro lavoro per rimettere in sicurezza l'acquedotto servente il paese di Equi Terme (Fivizzano) in zona Terra Bianca, nonchè per bonificare l'area adiacente. Con l'obiettivo di restituire al luogo, i cui sentieri sono frequentati da escursionisti e famiglie, una struttura sicura e ripulita, gli operativi hanno effettuato il taglio dell'erba e della vegetazione circostante che poteva causare intralcio o pericolo ai passanti. Successivamente è sostituita la recinzione intorno al casottino dell'acquedotto, insieme alla cancellata per entrare nell'area di pertinenza. Persino la porta di ingresso al serbatoio è stata ripristinata e pitturata, rendendo piu gradevole l'estetica generale del luogo.



GAIA gestisce circa 5.200 km di rete acquedotto, 2.000 km di rete fognaria e 493 impianti di depurazione in 46 comuni: l'impatto in termini di tutela dell'ambiente e del territorio in cui opera è fondamentale. Anche i cittadini possono effettuare segnalazioni al Gestore e collaborare per il buono stato di conservazione dei luoghi.



Ricordiamo che per segnalare un guasto, una perdita anche in strada o un disservizio il numero verde da contattate è 800-234567. Chiamando questo numero, gratuito da fissi e mobili e attivo 24h/24, la richiesta viene presa in carico dai tecnici di GAIA che gestiscono la segnalazione assegnando un ordine di priorità, in base a parametri specifici come la pericolosità di un evento o la mancanza di acqua al rubinetto.