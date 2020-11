Fivizzano: si è dimesso Lorenzini, segretario Pd Ceserano

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 9 novembre 2020, 19:02

E’ la volta del gruppo “Sinistra Unita per Fivizzano” che, come altre parti politiche che si sono già espresse o continuano ad esprimersi sul tema, interviene oggi sulla questione della conversione in reparti-covid di alcune corsie degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano

lunedì, 9 novembre 2020, 15:44

La conversione del reparto di medicina interna dell’ospedale di Pontremoli in medicina-covid, avvenuta tra la sera di sabato e la mattina di domenica senza una preventiva concertazione tra le parti interessate, ha prodotto una generale levata di scudi

lunedì, 9 novembre 2020, 15:05

E’ di ieri la notizia della conversione del reparto di medicina interna dell’ospedale di Pontremoli in medicina-covid. Ma la stessa cosa è avvenuta pochi giorni fa nella struttura del polo riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, dove sono stati allestiti posti letto per il ricovero in cure intermedie dei pazienti covid

domenica, 8 novembre 2020, 12:11

Problema di non poco conto per i territori geograficamente più marginali come certi comuni di Lunigiana, appunto, che se non vengono collegati a dovere, restano inesorabilmente tagliati fuori dal mondo

sabato, 7 novembre 2020, 13:41

I consiglieri del gruppo di minoranza "Lista civica - Alternativa per il futuro", Alessandro Domenichelli e Stefania Baldassari, chiedono la convocazione straordinaria ed urgente di un consiglio comunale sulla situazione dell'ospedale di Fivizzano

venerdì, 6 novembre 2020, 13:52

Ad inizio mese il presidente della regione, Eugenio Giani, aveva comunicato la distribuzione di mascherine gratuite a tutti i comuni non capoluogo delle Toscana. Dodici milioni di dispositivi per la protezione individuale, forniti direttamente ai sindaci, deputati a decidere come distribuirli ai cittadini