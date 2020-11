Lunigiana : fivizzano



Giannetti replica alle accuse del gruppo Sinistra Unita: “Tanto rumore per nulla”

giovedì, 5 novembre 2020, 14:02

di michela carlotti

Sono giorni ormai, che il sindaco Gianluigi Giannetti è bersaglio di critiche che gli arrivano dalle varie parti politiche, con l’unica eccezione del Pd che lui stesso rappresenta, da quando ha operato il rimpasto di giunta con la sostituzione dell’assessore Diego Serafini con Giovanna Gia nelle deleghe all’urbanistica, ambiente e cave.

Oggi il sindaco ha risposto e lo ha fatto con una dura replica all’ultimo attacco ricevuto dal gruppo della Sinistra Unita per Fivizzano che ha dichiarato la volontà di non appoggiare più la maggioranza. “Avendo appreso dagli organi di stampa la volontà della Sinistra Unita Fivizzano di togliere l’appoggio alla maggioranza – si legge nella nota di Giannetti – voglio fare chiarezza respingendo le accuse di essere ostaggio del PD e del suo segretario comunale”.

L’amministrazione del Comune di Fivizzano è ben salda e compatta, ha voluto precisare Giannetti rispedendo al mittente tutte le accuse ritenute infondate degli stessi esponenti di Sinistra Unita: ed anzi, accusandoli a loro volta di aver lamentato nei mesi scorsi lacune e poca presenza di alcuni assessori, fino ad auspicare loro stessi un cambio di giunta e proponendo di volta in volta nomi alternativi esterni agli attuali consiglieri “da mettere al posto di questo o quella”.

Proprio in forza di questo atteggiamento della Sinistra Unita, il sindaco non ha dubbi: “L’uscita di quel gruppo è un atto puramente strumentale, a supporto degli attacchi fatti nei giorni scorsi da un altro gruppo politico – ha commentato Giannetti, precisando inoltre che certe logiche legate alle spartizioni di poltrone, del quale è stato accusato, sono assolutamente bandite dalla sua amministrazione e non hanno a che fare con il cambio di assessore che invece sarebbe stata una scelta “puramente di carattere organizzativo-amministrativo ma che infastidisce e rende inermi gli attori che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo nel nostro territorio”.

A riprova della strumentalizzazione delle notizie e della volontà di creare rumore attorno all’amministrazione comunale, secondo Giannetti c’è l’uscita, sempre della Sinistra Unita, sulla questione dell’ex cinema ‘Ideal’ di Monzone: “Perché se ne escono solo oggi, quando la delibera di consiglio che approva uno stanziamento di euro 150.000 mila per una riqualificazione dell’area, è del 29 settembre 2020? La risposta è chiara, bisogna creare malcontento attorno all’amministrazione. Ma noi non ci perdiamo in chiacchiere da bar, presentiamo progetti concreti realizzabili e finanziati, non raccontiamo favole e non illudiamo le persone con sogni poco credibili, affrontiamo i problemi e proviamo a risolverli”.

Il sindaco ha quindi ribadito le reali intenzioni dell’amministrazione riguardo all’ex cinema: “Nell’ottica di uno sviluppo turistico dell’intero comune di Fivizzano abbiamo pensato di riqualificare un’area che da troppo tempo è abbandonata, pericolosa e fatiscente. In passato quel territorio ha visto sindaci, assessori, consiglieri regionali, consiglieri comunali, ma nessuno ha preso in considerazione la sistemazione di quella struttura. L’attuale amministrazione lo ha fatto – ha spiegato Giannetti - stanziando ben 150.000 mila euro di risorse di bilancio, puntando su abbellimento, riqualificazione e miglioramento dell’area in oggetto anche a servizio delle scuole soprastanti”.

All’accusa di aver deciso d’imperio, senza alcuna consultazione della popolazione residente, Giannetti ha infine risposto così: “Stiamo predisponendo un progetto che sarà messo al vaglio della cittadinanza di Monzone, per trovare le soluzioni giuste con chi vive in quella frazione nell’ottica di una vera amministrazione partecipata, senza forzature ma con una condivisione globale, convinti che con buon senso, idee chiare e trasparenza massima si possa fare il bene di tutti”.