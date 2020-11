Lunigiana



Giù le mani dall’ex cinema di Monzone: l’appello del gruppo “Sinistra unita per Fivizzano”

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:05

di Michela Carlotti

Il gruppo "Sinistra Unita per Fivizzano" è intervenuto sulla decisione deliberata dall'amministrazione comunale di demolire l’ex Cinema Ideal di Monzone per la realizzazione di una piazza. "Ci chiediamo - ha commentato il gruppo - se è opportuno e necessario abbattere un luogo che sicuramente rappresenta uno degli ultimi esempi in tutta la Lunigiana di strutture di questo tipo, sorte nell’immediato dopoguerra e che di queste comunità ne raccontano parte della storia".

Secondo il gruppo, il particolare momento storico che stiamo vivendo e che impone a tutti l'obbligo del distanziamento fisico, deve spingere a considerare la necessità ed il bisogno di ripensare ad un recupero urbano nelle frazioni che non si riduca e non si limiti ad una mera creazione di spazi: "Vogliamo ricordare che in tutto il comune di Fivizzano non esiste un luogo adeguato dove poter organizzare un’iniziativa culturale o convegnistica. – ha chiosato il gruppo, secondo cui la presenza della struttura di Monzone rappresenta un bene comune che andrebbe recuperato e non certo demolito - "Anche in considerazione della vicinanza alle Terme di Equi e del Parco Regionale delle Alpi Apuane e potrebbe rivelarsi utile per contribuire ad una migliore offerta del vicino plesso scolastico, per incentivare il coraggioso progetto di Officine Tok che, grazie all’impegno ed al sacrificio privato, stanno creando una interessante realtà culturale proprio a Monzone".

La richiesta del gruppo di andare a recuperare un centro di aggregazione, con i tempi che corrono potrebbe quasi risultare intempestiva, ma nel merito c'è anche la considerazione di una scelta analoga compiuta dell'amministrazione comunale: "Quali sono le motivazioni dell'amministrazione che intende acquisire e recuperare il vecchio cinema di Fivizzano capoluogo - si chiede il gruppo - mentre delibera di acquisire e demolire il vecchio cinema di Monzone?". Il timore è quello di un trattamento diverso da parte del sindaco per le diverse realtà del territorio comunale: "Ci chiediamo - prosegue infatti il gruppo - se questa struttura fosse stata nel capoluogo, la decisione sul da farsi sarebbe stata così avventata o ci sarebbe stata una maggiore riflessione sulla possibilità di un recupero dell'immobile?".

La questione termina con l'invito che il gruppo rivolge al sindaco Gianluigi Giannetti: "Invitiamo il sindaco a tornare sulle proprie scelte. Gli ricordiamo che quest’anno ricorre il centenario del disastroso terremoto del 1920, a seguito del quale venne demolito il Teatro degli Imperfetti di Fivizzano: speriamo solo che fra qualche decennio i nostri figli non debbano rimpiangere un’altra rovinosa demolizione che cent'anni fa fu causata dal grave evento sismico, mentre questa sarebbe solo conseguenza dell'insensibilità e della miopia dell'attuale amministrazione comunale".