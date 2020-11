Lunigiana



I sindaci del centrodestra: "Ieri è nata la Gaia dei rifiuti. Noi abbiamo votato orgogliosamente contro"

sabato, 14 novembre 2020, 19:11

di Michela Carlotti

A fine anno scadrà il contratto con Idealservice, la società che attualmente gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Dopo una lunga gestazione, ieri sono arrivati al termine i passaggi conclusivi per l'affidamento del servizio al nuovo gestore. Con decorrenza dal prossimo gennaio 2021, dunque, Reti Ambiente S.p.A. sarà il nuovo gestore dei rifiuti urbani dell’ATO Toscana-Costa di cui la provincia di Massa Carrara fa parte.

In quanto decisione spettante solo ed esclusivamente ai sindaci dei Comuni Lunigianesi I sindaci lunigianesi del centro destra, hanno voluto informare del loro voto contrario e con una nota congiunta a firma Riccardo Ballerini, Lucia Baracchini, Filippo Bellesi, Renzo Martelloni, Matteo Mastrini, hanno espresso le loro perplessità:

"Reti Ambiente SpA, creata dalla Regione per individuare il socio privato per la gestione del servizio, è diventata essa stessa il gestore. Si tratta del solito modello già creato per Gaia: una società in house providing, quindi partecipata dai Comuni, ma di diritto privato. Dunque – commentano i sindaci - non si prendano in giro i cittadini, che quando parlano di società pubblica intendono bel altro: non una società partecipata, ma un ente che gestisca il servizio in forma diretta".8

I sindaci spiegano che: "Erano tre le possibilità che la Regione, tramite l'Ato, aveva: gestione diretta, affidamento ai privati cosi come ha sempre fatto l'Unione dei Comuni), house providing. Si è scelto il modello, per noi, peggiore: la società partecipata, l'unico che non condividiamo".

"Certo – proseguono i sindaci - il servizio in Lunigiana presentava alcune carenze, ma bisogna riconoscere la bontà del livello raggiunto in termine di percentuali di raccolta".

Il nuovo affidamento a Reti Ambiente S.p.A., secondo i sindaci, apre tutta una serie di incognite: "Adesso si annidano alcuni dubbi che non sono stati fugati dai vertici di Reti Ambiente: quanto costerà il servizio, sarà possibile mantenere gli attuali standard senza aumenti, quali servizi fra quelli attualmente erogati continueranno ad essere gratuiti e quali saranno diminuiti? Domande – proseguono i sindaci - alle quali pretendiamo risposte chiare che sappiano andare nella direzione di dare forza e ruolo ai comuni, oltre che servizi efficaci ed economicamente più convenienti ai cittadini".

I sindaci concludono con una stoccata alla regione: "Registriamo a margine l'ulteriore indebolimento dell'Unione dei Comuni, che gestiva il servizio raccolta e smaltimento rifiuti ed anche del potere decisionale dei nostri enti. Ora invece la Regione sembra solo voler accentrare nuovamente il potere nelle proprie mani togliendo facoltà di governo ai territori".