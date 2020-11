Lunigiana



Il Comitato SOS Salute Lunigiana: "Preoccupante la situazione degli ospedali lunigianesi"

lunedì, 9 novembre 2020, 15:05

di michela carlotti

E’ di ieri la notizia della conversione del reparto di medicina interna dell’ospedale di Pontremoli in medicina-covid. Ma la stessa cosa è avvenuta pochi giorni fa nella struttura del polo riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, dove sono stati allestiti posti letto per il ricovero in cure intermedie dei pazienti covid.

A fare il punto sulla situazione, che ha già provocato durissime reazioni e polemiche da varie parti politiche, è intervenuto oggi il “Comitato Sos Salute Lunigiana” che, senza mezzi termini, descrive una “situazione preoccupante e fonte di poca programmazione politica”. A parlare è il direttivo composto dal Presidente Cristina Malatesta, e dai membri Luigi Filippi, Michael Santini e Valerio Borghetti.

Il Comitato entra così nel merito di entrambe le questioni che riguardano gli ospedali di Pontremoli e Fivizzano: “Per quanto riguarda la situazione del nosocomio Pontremolese – commenta il Comitato - siamo rimasti sconcertati dal fatto che gli amministratori politici locali non siano stati in alcun modo coinvolti o informati, se non a cose fatte. L’ospedale in questo momento stava assorbendo diverse operazioni e terapie che non potevano essere più svolte dall’ospedale NOA di Massa”.

“Per quanto riguarda invece la struttura Don Gnocchi di Fivizzano – spiega il Comitato - i quesiti che ci poniamo sono: perché fermare l’attività di riabilitazione in favore dei “ricoveri-covid” dato che si tratta di un polo di eccellenza? Dove verrà svolta la riabilitazione nei prossimi mesi? Finita l’emergenza, si spera il prima possibile, l’attività svolta dalla struttura del Don Gnocchi verrà riattivata come prima?”.

“Ci chiediamo – prosegue il Comitato - perché non siano state fatte scelte condivise, ma soprattutto perché non si è investito sulla sanità nei mesi estivi che hanno fornito un momento di pausa tra la prima e la seconda ondata emergenziale. Non sarebbe stato forse più opportuno utilizzare i vecchi ospedali di Massa e Carrara, a cui al momento manca solo il personale? “.

Questi ed altri quesiti richiedono risposte e concertazione per una programmazione che guardi oltre l'attuale emergenza: “Il Comitato SOS Salute Lunigiana con forza continuerà la battaglia di denuncia di una situazione che da già difficile sta diventando insostenibile”.