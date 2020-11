Lunigiana



Il direttore generale della ASL Toscana nord ovest: "Messe in atto tutte le misure per garantire la massima sicurezza"

lunedì, 23 novembre 2020, 17:48

“Ringrazio il sindaco Giannetti per la serietà e la completezza del suo intervento in relazione all’apertura dei letti di cure intermedie all’interno della struttura di riabilitazione a Fivizzano, così come ringrazio la direzione della Don Gnocchi per la collaborazione che ha garantito in un momento particolarmente difficile e delicato come quello che tutti stiamo attraversando”. Maria Letizia Casani, direttore generale della ASL Toscana nord ovest, interviene sul in relazione all’apertura dei posti letto all’interno della Don Gnocchi a Fivizzano.

“Confermo - aggiunge - quando affermato dal primo cittadino. Il percorso è stato ampiamente condiviso con le istituzioni e con il personale che presta servizio all’interno del reparto e voglio ribadire che la disponibilità offerta dalla Don Gnocchi ci ha permesso di non sacrificare, per quanto possibile, l’attività ospedaliera che continua con regolarità a erogare le prestazioni ordinarie. La Lunigiana, in particolare nella prima fase della pandemia, ha pagato un costo altissimo in termini di vite umane e di cittadini che si sono ammalati, per questo sono ancora più vicina a tutta la comunità che con grande generosità ha compreso l’importanza della solidarietà nei confronti di chi sta rivivendo oggi quei tristi momenti. “Mi preme tranquillizzare tutti, cittadini e istituzioni, relativamente alle misure messe in atto per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale all’interno del presidio ospedaliero e al reparto di riabilitazione. Infine, un sentito grazie anche da parte mia a tutti gli operatori sanitari che giornalmente vigilano con professionalità sulla nostra salute”.