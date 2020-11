Lunigiana



Il gruppo Sinistra Unita per Fivizzano replica al sindaco senza peli sulla lingua

giovedì, 5 novembre 2020, 18:53

“Leggiamo dalla stampa un'altra uscita furori luogo del sindaco Giannetti per quanto riguarda gli eventi che hanno portato alla formazione della giunta comunale nel 2019 e successivi”: si legge nella nuova replica di Sinistra Unita al primo cittadino.

“È utile ricordare al sindaco, forse colpito da un attacco volontario e momentaneo di alzheimer, che nell'aprile 2019 aveva stretto un patto con Sinistra Unita che in caso di elezione del suo consigliere sarebbe aspettata una rappresentanza in giunta come alle altre forze politiche che componevano la maggioranza (Pd, Socialisti)”.

Il gruppo prosegue: “Dopo esser riusciti ad eleggere come consigliere Luca Confetti e ad aver vinto le elezioni come coalizione, durante le consultazioni per la formazione della giunta con il sindaco Giannetti, il direttivo nostro proponeva un nome esterno per ricoprire il ruolo di assessore”.

“Il sindaco disse che un esterno non era la soluzione giusta in quanto bisognava valorizzare chi era stato eletto, allora è stato proposto Confetti come assessore ma anche in questa circostanza il nome veniva rigettato dicendoci che ci voleva il nome di una donna. Trovato il nome della donna – prosegue la nota del gruppo – il sindaco rigettò per la terza volta questa proposta in favore di un nome femminile del capoluogo alla sua prima apparizione politica”.

“Al fine di non far nascere un'amministrazione zoppa a causa del non rispetto dell'accordo da parte del sindaco – continua il gruppo - abbiamo proposto di mantenere il taglio delle indennità dei componenti di giunta (come fatto dalla precedente giunta Grassi) , creando un apposito fondo per abbattere di circa il 30% il costo sostenuto dalle famiglie del territorio per le mense scolastiche, e di rimanere in maggioranza”.

Il gruppo commenta poi: “La prima persona a lamentarsi dell'andamento della propria giunta nell'ultimo anno è stato lo stesso primo cittadino, mettendo in evidenza l'assenza degli assessori e sostenendo di trovarsi a fare tutto da solo, prospettando un rimpasto di giunta previa consultazione delle forze politiche”.

Infine, conclude Sinistra Unita: “Quando il nostro ex consigliere ha aderito al Pd (la coerenza e rispetto, questi sconosciuti!), il tutto grazie alla mediazione del vice sindaco – chiosa il gruppo – abbiamo chiesto un incontro al sindaco in cui egli dichiarava che avrebbe effettuato un incontro con tutte le forze di coalizione per costituire una giunta più dinamica ed efficace”.

“Peccato che per l'ennesima volta non abbia mantenuto fede alla parola data, elemento caratterizzante del suoi quasi due anni di mandato”.

M.C.