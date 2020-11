Lunigiana : tresana



Il sindaco Mastrini positivo al Covid: “Sto bene, resto a disposizione”

lunedì, 16 novembre 2020, 18:45

di michela carlotti

Sono numeri alti anche quelli dei contagi della seconda ondata in Lunigiana. Come se non fossero bastati quelli della prima! Ma l’esposizione geografica di questa terra di frontiera, non aiuta a far muro contro il Covid.

Questa volta è stato contagiato anche il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini.

A darne notizia è stato lui stesso dalla sua pagina social: “Mi trovo da una settimana in isolamento volontario per un contatto stretto con persona positiva al covid 19. Oggi è arrivato l’esito del mio tampone ed è positivo”.

Con il suo consueto spirito positivo e propositivo, Mastrini ha aggiunto: “Sto continuando a lavorare da casa per dare il mio contributo all’emergenza e sto bene. Resto a disposizione”.

In poche ore il post ha ricevuto moltissime interazioni. Commenti augurali sono arrivati da ogni parte a sostegno e riprova, se mai ce ne fosse bisogno, della popolarità e dell’affetto di cui gode Mastrini.

Da casa sua, il primo cittadino sta postando sui social gli aggiornamenti della sua attività istituzionale che prosegue, imperterrita, nonostante il covid.

Un augurio di pronta guarigione anche dalla redazione.