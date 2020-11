Lunigiana



'Impeachment' Giannetti: maxi-confronto sulla guerra delle poltrone

lunedì, 2 novembre 2020, 18:27

di michela carlotti

L'appuntamento era alle 21 su Zoom Meetings, la piattaforma digitale scelta da Alessandro Domenichelli e dal gruppo “Alternativa per il Futuro”, che lui rappresenta dai banchi dell’opposizione consigliare di Fivizzano, per un originalissimo confronto virtuale esteso ieri sera alle parti politiche e cittadini.

Tema della videoconferenza, il rimpasto di giunta: ovvero quello che resterà al centro della cronaca politica lunigianese per un tempo comprensibilmente lungo ed utile ad essere metabolizzato.

La crisi di giunta, preannunciata da tempo, si è di fatto compiuta istantaneamente nell’arco di un giorno, con la scelta del sindaco Gianluigi Giannetti di sfiduciare l'assessore Diego Serafini, in quota Italia Viva, e di sostituirlo all’indomani con Giovanna Gia, consigliera eletta col gruppo di minoranza guidato da Mirco Moscatelli, che lei ha poi abbandonato per avvicinarsi alla maggioranza. Avvicinamento che è culminato nel sostegno della Gia alla candidatura di Giacomo Bugliani alle recenti elezioni regionali e che le è valso il “premio”, come dicono in molti, dell’assessorato.

Non che oggi ci si possa stupire della crisi di giunta di un comune più o meno piccolo di una pur piccola provincia della regione Toscana: i cittadini sono abituati ad aspettarsi questo ed anche altro dalla politica. Ma il caso di Fivizzano risulta esclusivo sotto i vari profili che sono stati, ovviamente, sviscerati ed esaminati durante il confronto in digitale.

Presenti l'onorevole Cosimo Ferri, il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, il vicesindaco di Massa Andrea Cella, il vicesindaco di Licciana Nardi Omar Tognini, la consigliera di Fivizzano Stefania Baldassari, Micol Santini il candidato più votato della lista di Domenichelli, alcuni giornalisti e numerosi cittadini.

Intanto ed in primis, è stata unanimamente contestata la tempistica del discusso rimpasto di giunta in piena emergenza sanitaria: "L’ha fatto Conte, poteva farlo anche Giannetti" - ha commentato l'On. Cosimo Ferri per dire che in un momento emergenziale senza precedenti nel mondo, anche il sindaco di Fivizzano poteva sforzarsi di unire le forze. A maggior ragione, ha aggiunto Ferri, in un contesto politico già caratterizzato da alta frammentazione come il comune fivizzanese, dove alle ultime elezioni si erano presentate tre liste antagoniste.

E' stata poi criticata la modalità, pur legittima, con cui il sindaco ha deciso di procedere al rimpasto senza consultare le altre forze politiche di coalizione: se improvvisamente Serafini non andava più bene al sindaco, le buone prassi avrebbero imposto un confronto per l’eventuale sostituzione con altro rappresentante dello stesso partito. E’ apparso quindi evidente che dietro la scelta di Giannetti non vi siano motivazioni legate alla competenza dell'ex assessore Diego Serafini, ma esclusivamente ragioni politiche. Come ha commentato Alessandro Domenichelli: “Non c’entra niente la competenza, è stata solo una scelta politica”.

E’ poi sembrata una mossa politicamente scorretta quella di redigere un provvedimento di revoca motivata, con argomentazioni che non renderebbero giustizia all’impegno ed al contributo profuso da Diego Serafini, mentre il sindaco avrebbe potuto limitarsi ad un dispositivo più contenuto e rispettoso nei confronti dell’ex assessore.

Il dibattito si è poi acuito con l’intervento di Andrea Cella, che oltre a ricoprire il ruolo istituzionale di vicesindaco del comune di Massa, è anche il segretario provinciale della Lega. A suo dire, a questo punto la minoranza di Domenichelli sarebbe l'unica titolata a fare opposizione, mentre i “transfughi” di Italia Viva che ora migreranno dalla maggioranza alla minoranza avrebbero perso credibilità. Alle considerazioni di Cella ha risposto Cosimo Ferri ribadendo l’importanza del contributo di ciascuno e la necessità di lavorare con impegno e coerenza sui temi.

Proprio sui temi e le problematiche del territorio fivizzanese c’è stata ampia convergenza: dalle cave estrattive alle terme, al palazzetto dello sport all’ospedale. Temi che pongono il comune di Fivizzano in una diaria politica di massima attenzione che può e deve beneficiare dell’apporto di tutti i protagonisti politici: “Troppo facile coprire ruoli e non dare contributi” ha commentato Ferri invitando anche il segretario comunale del PD, nonché Presidente del Parco delle Apuane Alberto Putamorsi, ad esprimersi sul P.A.B.E. (piani attuativi dei bacini estrattivi).

Matteo Mastrini nel suo intervento ha voluto rappresentare il grande tema dell’isolamento digitale, oggi più attuale che mai soprattutto in Lunigiana dove sono ancora molte le zone prive di connessione. Mastrini ha ricordato che Ministero e Regione hanno finanziato il progetto della banda ultra larga, con lavori affidati ad OpenFibre, e che alcune zone della toscana sono già state cablate e collegate per cui la gente è connessa e può usufruire di servizi. “Occorre far massa critica e battersi insieme per portare a casa il risultato a beneficio della collettività” - ha detto Mastrini, invitando a tener alta la guardia sull’avvio dei lavori.