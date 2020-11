In tempi di restrizioni, in Lunigiana nasce il sostegno emotivo telefonico

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 15 novembre 2020, 19:05

Nella bagarre politica che è esplosa all’indomani della conversione di alcuni reparti delle strutture ospedaliere lunigianesi in medicina-covid, il Comitato Sos Salute Lunigiana ha ritenuto di intervenire, per la seconda volta in una settimana, per evidenziare il reale problema sul quale varie parti politiche sembrano invece glissare

sabato, 14 novembre 2020, 19:11

A fine anno scadrà il contratto con Idealservice, la società che attualmente gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Dopo una lunga gestazione, ieri sono arrivati al termine i passaggi conclusivi per l'affidamento del servizio al nuovo gestore

venerdì, 13 novembre 2020, 19:20

In questo momento così difficile, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere al riconoscimento di contributi e rimborsi per gli studenti delle scuole del comune di Fivizzano. Sono stati stanziati 122.000 euro divisi tra servizio mensa, trasporto scolastico, bonus libri e asilo nido

venerdì, 13 novembre 2020, 17:09

Il segretario provinciale Cisl FP, Enzo Mastorci, ha fatto sapere che, unitamente alle altre sigle sindacali, è in atto un grande impegno a sostegno del disagio che sta affliggendo tutto il personale della sanità

giovedì, 12 novembre 2020, 19:26

E' di ieri la nomina del nuovo commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano. Si tratta dell'ingegnere Fulvio Maria Soccodato, già responsabile Anas per l'assetto infrastrutturale della rete stradale

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:43

La conversione in medicina-covid del reparto ospedaliero di Pontremoli, è stata criticata dai sindaci lunigianesi del centrodestra il giorno stesso in cui è avvenuta: senza coinvolgimento delle parti interessate, a cose fatte