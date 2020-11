Lunigiana : fivizzano



Interrogazione al vetriolo di Italia Viva: "Se un paziente Covid si aggrava, che si fa alla Don Gnocchi?"

martedì, 24 novembre 2020, 19:05

Nel consiglio comunale convocato per il 30 novembre, verrà discussa l'interrogazione presentata dai consiglieri di Italia Viva, Diego Serafini e Jessica Fabiani, sulla questione della conversione-covid del polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi.

Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco Gianluigi Giannetti e dal direttore dell'Azienda Usl, Maria Letizia Casani, non sono piaciute e sembrano narrare un film completamente diverso dalla realtà che preoccupa molti.

52 posti letto convertiti in cure intermedie covid nel polo Don Gnocchi, nei pressi del presidio ospedaliero di Fivizzano che non dispone di terapia intensiva né di rianimazione, in assenza di strumentazioni per la respirazione meccanica: in questo contesto, se si verifica l'aggravamento di un caso clinico, che si fa?

"Considerato che l’ospedale di Fivizzano non dispone né di terapia intensiva né di rianimazione e che quindi non permette in caso di aggravamento di un caso clinico all’interno del polo un sicuro e rapido intervento dei medici preposti, dovrà essere attivato un trasferimento al Noa di Massa" – affermano i consiglieri.

Ed aggiungono: "Considerato che se un paziente dovesse andare in crisi respiratoria dovrà essere ventilato manualmente non essendoci un respiratore meccanico, con il trasporto che può essere effettuato solamente chiamando il 118, c'è da sperare che in quel momento non sia impegnato sul territorio".



Anche sul fronte del personale, la versione del "tutto a norma" fornita dal sindaco e dalla direzione aziendale, contrasta con la situazione descritta dai sindacati a mezzo stampa e che lamenta condizioni di lavoro rese difficoltose dalla carenza di personale a disposizione, che obbliga gli operatori presenti a turni pesanti a pregiudizio della sicurezza sia del personale che dei pazienti.

Un'altra considerazione dei consiglieri, riguarda l'assenza di percorsi sicuri: "Se un paziente ricoverato al Don Gnocchi ha bisogno di una tac o di lastre, queste dovranno essere effettuate nel plesso ospedaliero che però non garantisce percorsi alternativi, esponendo tutti al rischio contagio".

Tutte queste perplessità sono oggetto dell'interrogazione che i due consiglieri hanno formalizzato al sindaco ed al consiglio comunale, della quale riproponiamo di seguito il corposo contenuto integrale:

"Chiediamo al sindaco:

- Se era stato avvisato (e se sì quando) dalla Regione o dall’Usl dell’intenzione di trasformare il polo in centro Covid e se si trova d’accordo nell’utilizzo di quella struttura in questo senso.

- Se sono state fatte le verifiche necessarie da parte dei vari Enti per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori prima della trasformazione in Centro Covid.

- Come pensa di comportarsi la Fondazione per reclutare nuovo personale per sopperire alle mancanze e garantire la sicurezza di chi opera all’interno della struttura e se c’è stato un controllo suo o dell’Usl in questo senso.

- Se c’è stato un accordo tra gli Enti per la successiva ripresa delle prestazioni riabilitative una volta finita l’emergenza, e se si in che numeri di posti letto e codici.

- Se con questa situazione si può rivalutare la posizione dei posti letto di bassa intensità spostati pochi mesi fa dal reparto di Chirurgia dell’Ospedale alla Don Gnocchi.

- Quanti sono i pazienti Covid ricoverati presso la Don Gnocchi?

- Qual è il rapporto in numeri e in percentuale tra il numero dei pazienti ricoverati ed i dimessi, guariti, ricoverati in terapia intensiva e decessi?

- Qual è il numero del personale sanitario impegnato tra oss, infermieri e medici sapendo che si opera su due piani della struttura?

- Questi rapporti (pazienti, dimissioni e decessi) sono in linea con i parametri delle altre strutture Covid del nostro territorio, nella provincia ed in regione?

Ed infine, il consigliere Serafini ha commentato oggi: "Come mai se l'Azienda Usl ha giustificato le sue scelte in Lunigiana con la difficoltà di reperire il personale, la Don Gnocchi c’è riuscita? Eppure non avrei dubbi, se fossi medico, infermiere o Oss su dove preferirei essere assunto".

Michela Carlotti