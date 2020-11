Mangia Trekking, zona arancione: operativi e immersi nella natura

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 10 novembre 2020, 22:07

In ricorrenza del sesto anniversario della sua scomparsa, oggi sono stati resi noti i vincitori dell’edizione 2020 del Premio di Giornalismo d'inchiesta "Giustizia e Verità Franco Giustolisi”

lunedì, 9 novembre 2020, 19:53

La bufera politica scatenata dalla scelta del sindaco Gianluigi Giannetti - che risale ormai ad oltre una settimana fa - di revocare le deleghe assessoriali a Diego Serafini, ha una lunga e significativa coda odierna. Il segretario del circolo Pd di Ceserano, Giacomo Lorenzini, infatti, si è dimesso

lunedì, 9 novembre 2020, 19:02

E’ la volta del gruppo “Sinistra Unita per Fivizzano” che, come altre parti politiche che si sono già espresse o continuano ad esprimersi sul tema, interviene oggi sulla questione della conversione in reparti-covid di alcune corsie degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano

lunedì, 9 novembre 2020, 15:44

La conversione del reparto di medicina interna dell’ospedale di Pontremoli in medicina-covid, avvenuta tra la sera di sabato e la mattina di domenica senza una preventiva concertazione tra le parti interessate, ha prodotto una generale levata di scudi

lunedì, 9 novembre 2020, 15:05

E’ di ieri la notizia della conversione del reparto di medicina interna dell’ospedale di Pontremoli in medicina-covid. Ma la stessa cosa è avvenuta pochi giorni fa nella struttura del polo riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano, dove sono stati allestiti posti letto per il ricovero in cure intermedie dei pazienti covid

domenica, 8 novembre 2020, 12:11

Problema di non poco conto per i territori geograficamente più marginali come certi comuni di Lunigiana, appunto, che se non vengono collegati a dovere, restano inesorabilmente tagliati fuori dal mondo