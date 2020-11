Mercato solo per i generi alimentari. Il vicesindaco Bernardi: “Mi auguro che il governo si ricordi degli ambulanti”

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:16

Così Cosimo Ferri, che ricorrendo ad un esempio tra i tanti che si stanno verificando sul territorio, espone in maniera semplice ed inequivocabile la drammatica conferma che il sistema di tracciamento è andato completamente in tilt

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:05

Una lunga nota dell'Unione Sindacale di Base, denuncia con dovizia di dettagli e particolari, la situazione insostenibile per il personale causata dalla conversione di 52 posti letto in accoglienza Covid

martedì, 17 novembre 2020, 19:15

Da Quattro Castella a Sarzana: un bellissimo percorso di 160 km che attraversa l'Appennino e sfiora le Apuane, tra castelli, borghi, pievi e aree naturali di grande interesse. Il percorso descritto e raccontato da un sito web

martedì, 17 novembre 2020, 13:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sui problemi di connessione per i cittadini della Garfagnana e Lunigiana e dichiara di aver redatto a tal proposito un'interrogazione

martedì, 17 novembre 2020, 12:25

Nel diffondersi del Covid -19, con spazi sempre più confinati, l’associazione Mangia Trekking, ritenendo che un’adeguata attivita’ all’aria aperta sia un sicuro antidoto verso la diffusione della pandemia, prosegue ed invita a sviluppare l’Alpinismo Lento anche come cura preventiva

lunedì, 16 novembre 2020, 18:45

Sono numeri alti anche quelli dei contagi della seconda ondata in Lunigiana. Come se non fossero bastati quelli della prima! Ma l’esposizione geografica di questa terra di frontiera, non aiuta a far muro contro il Covid