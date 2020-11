Lunigiana



Montemagni (Lega): "In Garfagnana e Lunigiana problemi di connessione, fare chiarezza"

martedì, 17 novembre 2020, 13:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sui problemi di connessione per i cittadini della Garfagnana e Lunigiana e dichiara di aver redatto a tal proposito un'interrogazione.



"Nell'evoluto 2020 - afferma - esistono, purtroppo, alcune zone della Toscana, come la Garfagnana e la Lunigiana, dove l'accesso alla banda larga risulta, spesso, molto complesso."



"Oltretutto, con l'adozione della didattica a distanza - prosegue il consigliere - diversi studenti residenti nelle predette aree, rischiano, come già a suo tempo da noi evidenziato in Aula, di non poter seguire in modo continuativo le lezioni, compromettendo il loro regolare percorso d'istruzione."



"Per fare chiarezza su questa reiterata criticità - precisa l'esponente leghista - abbiamo quindi redatto una specifica interrogazione in cui chiediamo alla Giunta regionale di conoscere, in dettaglio, quali siano le zone tuttora scoperte e le ragioni per cui tale indispensabile servizio non sia stato ancora assicurato capillarmente."



"Ovviamente - conclude la rappresentante della Lega - auspicando un'uniformità di accesso ad internet per tutti i cittadini, vogliamo conoscere quali azioni s'intendano adottare a livello di Regione per superare il palese divario digitale che sta penalizzando, ad esempio, garfagnini e lunigianesi."