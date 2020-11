Lunigiana



Natale sommesso ma illuminato: Pontremoli ed Aulla provano ad accendere gli animi

sabato, 21 novembre 2020, 12:37

di michela carlotti

Non sarà un Natale come tutti gli altri, è ormai fin troppo chiaro! Il virus non è scomparso e l'allerta resta alta.

Siamo tutti chiamati a vivere con i soli parenti stretti, rinunciando agli affetti più lontani, evitando le classiche tavolate, proprio quelle festività natalizie che nella nostra tradizione rappresentano il momento e l'occasione di massima condivisione di gioia e letizia.

Allora le istituzioni hanno iniziato a sostenere gli animi, lanciando messaggi augurali e di speranza, invitando la cittadinanza ad illuminare in vari modi questo sommesso Natale.

Il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini: "Oggi più che mai, per le famiglie che stanno soffrendo, che hanno perso un caro, per i commercianti costretti ad abbassare le proprie saracinesche, per chi è un po’ più solo quest’anno, per chi ha un messaggio di gioia e di speranza, per chi sta affrontando una dura battaglia. A tutti voi mi rivolgo e chiedo: “Uni-AMO il Natale”. Combattiamo questa negatività, questa tristezza, questa solitudine con la bellezza e con il desiderio di vivere queste feste così diverse dal solito. Non andiamo alla ricerca di nulla di diverso dagli anni precedenti. Addobbiamo un “nostro” angolo, rendiamolo natalizio, pieno di luci e di colore, di quel calore che, attraverso la vista, ci possa giungere al cuore. Solo facciamolo con ancora più convinzione e forza, mettendo al primo posto il desiderio di regalare a chi passerà sotto il nostro balcone, di fronte al nostro giardino, davanti alla nostra vetrina, nella nostra frazione, un sorriso caloroso, un messaggio di speranza e di luminosità in questo buio che ci opprime. Lasciamoci unire dal Natale e godiamo, per davvero, di ogni singolo attimo che possiamo vivere insieme a chi amiamo.



Non chiediamo altro per quest’anno così tragico e drammatico. Lasciamoci però unire da ciò che solitamente rappresenta un momento di gioia e bellezza. Non ci saranno regole per cui competere. Nessun vincitore. Solo il desiderio di stare uniti, anche se lontani".

Ad Aulla l'appello è arrivato dall'assessore al commercio, Giada Moretti a nome di tutta l'amministrazione comunale, con l'invito a tutti i cittadini ad accendere i propri balconi per infondere la magia del Natale e per condividere questo momento che ci vede così lontani fisicamente ma altrettanto vicini nello spirito.



"Accendiamo tutti una luce per sentirci più vicini. Inoltre, per queste festività sarà importante, più che mai, sostenere il nostro commercio! I negozi aullesi sono raggiungibili online, e se voi non potrete recarvi da loro, saranno loro a raggiungere voi con le consegne a domicilio! Quest’anno, a Natale, compriamo ad Aulla! Su #IOCOMPROADAULLA troverete tutti i riferimenti e le idee regalo per il vostro Natale".