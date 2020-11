Lunigiana



Nel tempo di Coronavirus l’alpinismo lento invita a salire e conoscere i luoghi religiosi

martedì, 24 novembre 2020, 10:16

Nel complicato momento, in collaborazione con Enti Parco delle montagne, delle valli e del mare ( Appennino tosco emiliano, Alpi Apuane, Montemarcello Magra Vara, Cinque Terre e Porto Venere ), nonché con Comuni di Toscana, Emilia e Liguria, Mangia Trekking continua a proporre iniziative, seppur in spazi confinati, indossando i dispositivi di protezione personale e rispettando un adeguato distanziamento. Nell’ultima attività di cammino unendo il mare e la collina, l’associazione ha voluto riportare l’attenzione sulla conoscenza dei luoghi religiosi. Custodi spesso di importanti opere d’arte e di tanta storia del nostro tempo. L’associazione propone di sviluppare percorsi che ne includano la visita.

Così, mentre a causa dell’emergenza coronavirus, sembrano “fermarsi” tante manifestazioni e “rallentare” diverse iniziative economiche connesse con il turismo, diviene ancor più importante il “ format ” denominato Alpinismo Lento. Un’idea ed un fenomeno culturale, con i quali l’associazione Mangia Trekking, intende continuare a promuovere e sostenere i territori, la loro storia e tante aziende italiane di riferimento. Attraverso uno sport, a dimensione di ognuno, fatto di piacevoli cammini negli ambienti naturali. Infatti, coniugando cultura, tradizioni, religione e cucina tipica, nelle proprie attività turistico-sportive, Mangia Trekking promuove ed impiega materiali ed accessori particolari. I quali, per il crescente numero di praticanti, e per le innumerevoli possibili iniziative, possono essere un valido e sensibile supporto all’industria ed al commercio dei settori “alpinismo/escursionismo e dell’outdoor in genere”. Soprattutto in considerazione che le attività di alpinismo lento evidenziano che molti accessori ed un abbigliamento utile nella pratica sportiva outdoor, per la loro particolare comodità e manegevolezza si possono, ben utilizzare anche nella vita di ogni giorno nelle città.