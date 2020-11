Lunigiana



Non si placano le polemiche per il rimpasto di giunta: Italia Viva abbandona la maggioranza

domenica, 1 novembre 2020, 09:10

di michela carlotti

Il rimpasto di giunta che ha condotto alla sostituzione di Diego Serafini con Giovanna Gia ha aperto una crisi politica che non accenna a ricomporsi ed anzi, si alimenta di giorno in giorno con interventi che arrivano da tutte le parti politiche contro il Pd.

Oggi è la volta di Italia Viva, già peraltro intervenuta per bocca di Cosimo Ferri e che ora parla per il tramite dei suoi coordinatori provinciali di Massa-Carrara, Alice Rossetti e Pietro Perfetti (in foto). E quello che annunciano, è lo strappo definitivo con il Pd e il gruppo di maggioranza.

"Al Pd provinciale, che nei giorni scorsi ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione che si stava creando a Fivizzano, Italia Viva chiede chiarezza – dicono i coordinatori – Il nostro partito intende continuare a pensare solo ed esclusivamente al benessere delle cittadine e dei cittadini di Fivizzano, ma lo farà dai banchi dell’opposizione. Lasciamo volentieri al Pd il tema delle poltrone". L'ex assessore Diego Serafini, dunque, abbandonerà i banchi della maggioranza e passerà all'opposizione.

In una lunga nota, il coordinamento provinciale ha voluto spiegare le sue ragioni: "Prendiamo atto della situazione grottesca che si è verificata all’interno della giunta del Comune di Fivizzano, tale anche perché mai stati convocati dal sindaco per affrontare l’argomento. Il Pd ed il sindaco hanno premiato, con il solito balletto delle poltrone che li contraddistingue, una consigliera tansfuga di una lista dell’opposizione, Giovanna Gia e pagato con un assessorato il suo passaggio nei banchi della maggioranza. Questi sono i metodi della vecchia politica – dicono i coordinatori – Come è noto, il sindaco Giannetti, si professa “paladino della nuova politica” eppure ha messo in piedi una manovra da primissima Repubblica".

Un rimpasto che si sarebbe consumato sotto la regia del segretario Pd di Fivizzano, Alberto Putamorsi, per poi tradursi in un classico copione di trasformismo politico: estromettendo Diego Serafini, il sindaco ha tradito il partito che lo ha aiutato a vincere, ovvero Italia Viva che Serafini stesso rappresenta, ma anche l'elettorato che lo ha votato contribuendo alla vittoria elettorale alle amministrative fivizzanesi di un anno fa. Questa è l'accusa inequivocabile del coordinamento provinciale al primo cittadino.

"Caro sindaco, dopo poco più di un anno ha già tradito la fiducia dei suoi elettori che l'hanno votata con una compagine diversa, vendendo una poltrona a chi è stato eletto nella lista di un altro candidato. Ci auguriamo che non utilizzi il solito metodo nell’amministrare il bene comune. Non dia la colpa a Diego Serafini e ad Italia Viva per le sue mancanze come amministratore, più attento alle logiche di partito (il Pd) che al buon funzionamento della macchina pubblica. Cerchi di essere più sincero con i suoi cittadini e di prendersi le responsabilità delle sue azioni – proseguono Rossetti e Perfetti- Guarda caso questo rimpasto di Giunta viene chiesto a gran voce dal Partito Democratico il giorno successivo dai risultati delle regionali, e Lei sindaco non tentenna ad accontentarlo senza consultare le componenti che hanno contribuito alla sua elezione".

Ma c'è anche un problema di rappresentanza territoriale: "Con questo rimpasto – dicono i coordinatori - quattro componenti su cinque della giunta, compreso il sindaco, sono di Fivizzano, mancando totalmente di rappresentare il resto del territorio comunale".

Poi i coordinatori allargano la questione agli equilibri partitici provinciali e regionali: "Italia Viva è stata fondamentale anche per la vittoria del presidente Eugenio Giani: forse questo Lei e il Pd non lo rammentate visto che avete rivendicato un risultato che senza il nostro peso sarebbe stato fallimentare" - e il riferimento è anche ai numerosi voti che Italia Viva ha raccolto proprio nel comune di Fivizzano - "Ci domandiamo quanto sia sincera la rivendicazione con la quale Lei e il Pd chiedete a gran voce un assessorato in regione invocando solo ed esclusivamente la rappresentanza territoriale: perché questo non vale per il Comune di Fivizzano? Deduciamo che l’interesse per queste agognate poltrone in comune o in regione segua solo ed esclusivamente una logica personalistica e non di interesse comune".

Non poteva mancare infine, il riferimento dei coordinatori all'emergenza sanitaria a rincarare la dose sull'inopportunità del rimpasto di giunta in un momento storico senza precedenti: "Evidentemente questa non è una priorità né del sindaco né del Partito Democratico, indifferenti all’emergenza che sta vivendo la popolazione del Comune, ma interessati al giro di poltrone elargite solo per comprare chi ha dimostrato fedeltà al partito".