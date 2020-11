Lunigiana : fivizzano



Ospedale Covid, la minoranza consigliare chiede un consiglio straordinario

sabato, 7 novembre 2020, 13:41

di michela carlotti

I consiglieri del gruppo di minoranza "Lista civica - Alternativa per il futuro", Alessandro Domenichelli e Stefania Baldassari, chiedono la convocazione straordinaria ed urgente di un consiglio comunale sulla situazione dell'ospedale di Fivizzano.

Contestano l'assenza di condivisione delle scelte e soprattutto d'informazione, per cui la notizia della conversione della struttura Don Gnocchi in ospedale Covid l'avrebbero appresa dalla stampa. Alla base di tutto, c'è naturalmente la preoccupazione per il futuro dell'ospedale e del polo riabilitatito Don Gnocchi.

"Le minoranze hanno condiviso un percorso insieme alla maggioranza per valorizzare l'ospedale di Fivizzano, culminato nella manifestazione del consiglio comunale aperto del febbraio scorso e nella costituzione di una commissione composta da tutte le parti politiche" - si legge nella richiesta indirizzata dai due consiglieri al sindaco Gianluigi Giannetti ed al presidente del consiglio Jessica Fabiani.

Nonostante ciò, lamentano i consiglieri: "abbiamo appreso dai quotidiani locali che è avvenuta la conversione delle cure intermedie presso il S.O.R. Don Gnocchi in cure intermedie Covid" – ed inoltre - "la commissione non è stata mai informata e convocata sulla situazione dell'ospedale".

E' partita quindi la richiesta di adunanza consigliare straordinaria ed urgente di cui, se convocata nella modalità a distanza, i consiglieri Domenichelli e Baldassari ne chiedono regitrazione da mettere a disposizione di tutti i cittadini, ai sensi delle leggi sulla trasparenza amministrativa.