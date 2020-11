Lunigiana



Ponte di Albiano: nominato il nuovo commissario. Cosimo Ferri chiede un'audizione

giovedì, 12 novembre 2020, 19:26

E' di ieri la nomina del nuovo commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano. Si tratta dell'ingegnere Fulvio Maria Soccodato, già responsabile Anas per l'assetto infrastrutturale della rete stradale. L’attesa nomina, è stata decretata con provvedimento del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Debora De Micheli.

E' di oggi la richiesta formalizzata dall'onorevole Cosimo Ferri alla presidente dell'VIII commissione parlamentare permanente "Ambiente, Territorio e Lavori pubblici", per la convocazione in audizione del nuovo commissario al fine di avviare la programmazione dei lavori di costruzione del nuovo ponte e della gestione provvisoria della viabilità.

Di seguito, il testo della nota di Ferri:

"Gentile Signora Presidente, con la presente il sottoscritto Cosimo Maria Ferri avendo presentato in data 10 novembre presso codesta illustre Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici, l’interrogazione n. 5-04970, ed avendo appreso della recente nomina a Commissario Straordinario per la ricostruzione del Ponte di Albiano Magra del Dott. Fulvio Maria Soccodato, chiede cortesemente di fissare un’audizione in Commissione dello stesso Commissario per fare un cronoprogramma sulla ricostruzione del Ponte e sulle decisioni da prendere per gestire la viabilità in attesa della ricostruzione del Ponte".

La tempistica con cui l'onorevole Cosimo Ferri ha scritto alla presidente della commissione parlamentare Alessia Rotta, testimonia sicuramente l'impazienza della comunità lunigianese rispetto ad un disagio grave che chiede soluzione.

Michela Carlotti