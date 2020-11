Proposte e iniziative di Mangia Trekking nella fase 3 del Coronavirus

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 17 novembre 2020, 13:37

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sui problemi di connessione per i cittadini della Garfagnana e Lunigiana e dichiara di aver redatto a tal proposito un'interrogazione

lunedì, 16 novembre 2020, 18:45

Sono numeri alti anche quelli dei contagi della seconda ondata in Lunigiana. Come se non fossero bastati quelli della prima! Ma l’esposizione geografica di questa terra di frontiera, non aiuta a far muro contro il Covid

lunedì, 16 novembre 2020, 15:18

“Centro destra contro centro sinistra e viceversa. Costa contro Lunigiana e viceversa. Non ci appassionano queste dispute perché nel mezzo ci stanno le persone malate di covid e le persone deputate ad accudire i malati di covid e non solo.

domenica, 15 novembre 2020, 19:05

Nella bagarre politica che è esplosa all’indomani della conversione di alcuni reparti delle strutture ospedaliere lunigianesi in medicina-covid, il Comitato Sos Salute Lunigiana ha ritenuto di intervenire, per la seconda volta in una settimana, per evidenziare il reale problema sul quale varie parti politiche sembrano invece glissare

domenica, 15 novembre 2020, 18:20

Quando gravi eventi colpiscono una collettività, come sta accadendo a causa della drammatica emergenza sanitaria mondiale che da mesi incombe senza tregua su tutti, si possono sviluppare condizioni di elevata emotività personale e comunitaria

sabato, 14 novembre 2020, 19:11

A fine anno scadrà il contratto con Idealservice, la società che attualmente gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Dopo una lunga gestazione, ieri sono arrivati al termine i passaggi conclusivi per l'affidamento del servizio al nuovo gestore