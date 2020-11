Lunigiana



Tornano le mascherine gratis: oggi parte Villafranca

venerdì, 6 novembre 2020, 13:52

di michela carlotti

Ad inizio mese il presidente della regione, Eugenio Giani, aveva comunicato la distribuzione di mascherine gratuite a tutti i comuni non capoluogo delle Toscana. Dodici milioni di dispositivi per la protezione individuale, forniti direttamente ai sindaci, deputati a decidere come distribuirli ai cittadini. “In passato erano utilizzati centri commerciali e farmacie; ora decideranno i sindaci, mi fido di loro” aveva detto Giani.

Così il comune di Villafranca parte da oggi. La distribuzione è stata affidata ai volontari della Protezione civile Radio CB e della Vigilanza Antincendio Boschivo e ne è stata concordata la modalità del porta a porta per evitare assembramenti e spostamenti superflui.

Sono in tutto all’incirca 24800 i dispositivi di protezione, tra mascherine chirurgiche e KN95, che in questi giorni i volontari hanno già provveduto a dividere ed imbustare. Ogni persona riceverà a casa due mascherine KN95 e tre chirurgiche. Verranno inoltre consegnate agli esercizi commerciali, a partire dai più piccoli, che riceveranno anche delle mascherine di riserva per i clienti che, per diversi motivi, dovessero presentarsi senza.

Il sindaco Filippo Bellesi: “Il mio ringraziamento va a tutti i nostri volontari che sono l’anima del nostro comune. Un grazie anche al nostro delegato alla protezione civile, Antimo Piola, che si è fatto parte attiva nella distribuzione delle mascherine”.

Se qualche cittadino non dovesse ricevere le mascherine, a partire dalla prossima settimana, potrà segnalarlo al comune telefonando allo 0187493394 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.