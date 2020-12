Lunigiana



A Filattiera, un Natale vicino alle persone più deboli

mercoledì, 23 dicembre 2020, 09:32

di michela carlotti

In questi giorni che precedono il Natale, l'associazione Alfa Victor si è attivata per un'importante destinazione: nessun intervento di protezione civile, bensì un giro di auguri alle famiglie per le festività natalizie, alle quali ha portato un saluto dall'esterno delle loro case.

L'associazione ha fatto tappa anche al centro di socializzazione della frazione di Caprio dove i volontari hanno consegnato pacchi per gli ospiti della struttura.

Non è stato possibile accedere all'ingresso del centro, ma il saluto dall'esterno è stato comunque un gesto apprezzato che ha portato un pò di calore e di vicinanza in questo Natale particolare.

L'amministrazione comunale di Filattiera ha voluto ringraziare l'associazione Alfa Victor per questo segnale significativo di solidarietà ed affetto.