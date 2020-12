Lunigiana



A Fivizzano anche Forza Italia contro il sindaco sulle scuole

giovedì, 31 dicembre 2020, 18:57

Il trasferimento del corso di studi socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla è al centro di una polemica politica che non accenna a diminuire. Oggi è la volta di Forza Italia che per il tramite del suo coordinatore comunale, Vittorio Marini, lancia un duro attacco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluigi Giannetti.



Ecco la lunga recriminatoria di Marini che pubblichiamo così come ricevuta:



“Amministrare, in politica, non si sostanzia semplicemente nel corretto utilizzo delle risorse destinate all'adempimento dell'ordinaria amministrazione. Il sindaco che riassume la politica amministrativa ha compiti ben più vasti che richiedono competenza, passione e lungimiranza. La realtà è dinamica in tutti i suoi aspetti: per seguirne gli sviluppi occorre coraggio, fantasia e iniziative anticipatrici.



Non si può giungere alla "cessioine" dell'istituto socio sanitario perché mancano gli studenti. Sono tanti gli anni che per lo stesso motivo ci hanno negato l'apertura della prima classe. Dunque l'esito finale era scontato ma la domanda è: cos’ha fatto l'amministrazione per evitare la perdita di un indirizzo formativo con forte appello occupazionale? Nulla! O meglio, non ha trovato altro che offrire libri di testo, pensando che gli studenti venissero numerosi e da lontano per iscriversi al nostro istituto.



E' un chiaro esempio di pochezza programmatica! E così oggi perdiamo il socio-sanitario, il prossimo anno chiudiamo il M.A.T. e poi sarà il turno dell'istituto agrario per lo stesso motivo. Mancano gli studenti, mancano perché è in atto da anni un inarrestabile spopolamento, dovuto alla mancanza di lavoro e di servizi.



Dunque il problema è il lavoro e sarebbe interessante sapere se l'amministrazione si pone questo problema, appunto, e se è in grado di elaborare un progetto convincente. Fin qui non ne abbiamo avuto notizia. Certo la risorsa turistica, particolarmente curata, può essere un'opportunità da sviluppare ma insufficiente.



Creare un'immagine di eccellenza culturale, paesaggistica, enogastronomica può rappresentare un'attrazione turistica di forte impatto economico ma non frena lo spopolamento. Perdiamo le scuole perché mancano i numeri, il nostro ospedale viene depredato perché le strutture sanitarie sono organizzate seguendo la logica dei numeri.



“Tanti anni fa Fivizzano ebbe diritto alla sede dell'USL e dell'Unione dei Comuni Montana perché era il comune con la popolazione più numerosa. Abbiamo spesso ricordato al sindaco che tanti comuni di montagna nelle nostre condizioni hanno offerto vantaggi consistenti di carattere fiscale per incentivare il flusso residenziale. Non solo, occorrono anche i servizi e la scuola e l'ospedale sono essenziali.



Ma come possono scegliere i nostri istituti, con gli edifici scolastici nelle condizioni attuali ormai da tanti anni, dopo tante promesse. Altri comuni in Lunigiana possono mostrare con orgoglio strutture scolastiche nuove ed attrezzate con forte attrazione sul piano didattico. A Fivizzano non si muove nulla, mai abbiamo sentito la nostra amministraziine accusare apertamente evidenti responsabilità delle competenze regionali. Silenzio assoluto per motivi personali facilmente intuibili o per incapacità. E' una posizione di sudditanza politica che non giova alla nostra realtà; scuola, ospedale e viabilità (strettoia di Gragnola) ne sono un chiaro esempio.



Abbiamo detto più volte che il settore di intervento con più alta valenza economica è quello della viabilità. Sia chiaro non basta rettificare qualche curva per velocizzare il percorso verso Aulla, ci vuole ben altro. E' necessario riportare Fivizzano al centro di una direttrice che favorisca l'incontro di interessi economici e sociali fra di loro integrabili. Occorre un progetto che abbia i requisiti di fattibilità tecnica, sostenuto dall'autorevolezza politica necessaria per acquisire i consensi dovuti.



Le prevedibili difficoltà non devono impedirci ogni possibile tentativo. Può essere un sogno, quello che noi coltiviamo da decenni e che oggi possiamo e dobbiamo tentare di avviare a concretezza. E' questa la strada che suggeriamo al sindaco: usciamo da questa passività che opprime e puntiamo in alto se vogliamo recuperare a Fivizzano dignità e servizi, che solo opportunità di lavoro, servizi e residenzialità possono restituirci.