Lunigiana



Bordata di Italia Viva al Pd: "Sugli ospedali lunigianesi è suonata la sveglia!"

martedì, 1 dicembre 2020, 20:04

Il cambio di rotta fatto dalla segreteria provinciale del partito democratico sulla questione ospedali-lunigianesi ha inevitabilmente scatenato delle reazioni.



Ricordiamo che nel giro di qualche settimana, la segreteria PD è passata dall'originaria difesa della scelta aziendale Usl di convertire in medicina covid alcuni reparti ospedalieri di Lunigiana, alla recente richiesta di revocare quella stessa scelta.

Così, è di oggi la dura reazione del coordinamento provinciale di Italia Viva: "Dopo circa due settimane di strenua opposizione da parte di Italia Viva e di tutti gli schieramenti politici nei confronti dell’errata politica sanitaria perpetuata nella nostra provincia, finalmente il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, ed il segretario provinciale del PD, Enzo Manenti, si rendono conto della disastrosa situazione che si sta verificando nella nostra provincia e soprattutto negli ospedali della Lunigiana. Meglio tardi che mai.".

Il coordinamento IV incalza sul segretario PD Manenti: "Non più tardi di 20 giorni fa, in data 9 novembre il segretario si appellava al senso di responsabilità bacchettando le altre formazioni politiche testualmente dicendo Non è questo il momento di fare polemiche, ma occorre cercare e trovare assieme le soluzioni più efficaci. Ma quali polemiche? Gli interventi fatti dai partiti e dai sindaci erano sintomatici di una situazione che è poi diventata disastrosa e la dimostrazione è il dietrofront fatto in data 29 novembre dal PD stesso".

Poi IV si rivolge al consigliere Bugliani: "Da parte del consigliere regionale il consueto silenzio se non per difendere il suo taglio del nastro presso l’ospedale vecchio di Massa ma non una parola sui presidi della Lunigiana. L’unico timido intervento l'ha fatto a seguito della giustissima proposta di Varese (presidente della Società della Salute ndr.) di prevedere un direttore unico per i presidi della Lunigiana, allorquando ha dichiarato testualmente di dare la sua disponibilità a recepire e portare una proposta del territorio. Vorremo rendere edotto il consigliere regionale che questa figura era già prevista in passato e che semmai sarebbe il caso di chiederne continuità".

"Ringraziamo il PD ed i suoi esponenti per la loro offerta di contributo – prosegue IV -, siamo disponibili a renderli edotti di quello che è stato fatto fino ad ora e della situazione disastrosa che si è creata, grazie anche alla loro inerzia, negli ospedali di Fivizzano e Pontremoli".

Il coordinamento IV non manca di citare l'altro alfiere piddino della scelta aziendale: "Chiediamo solo lumi su questo cambio di marcia, visto che lo stesso sindaco di Fivizzano il 21 novembre difendeva a spada tratta la decisione della direzione dell’Asl, dicendo testualmente di non accettare illazioni false e attacchi strumentali alla sanità locale e di essere orgoglioso del supporto e della risposta che ha dato l’ospedale di Fivizzano in tutto questo periodo emergenziale, ma chi ha mai detto il contrario?"

IV prosegue sul sindaco Gianluigi Giannetti: "A fronte della sua ulteriore testuale affermazione questi attacchi si avvalgono su notizie assolutamente false, ci chiediamo che dati abbia letto il sindaco per fare questa dichiarazione, smentita poi dalla stessa direzione del PD".

Il coordinamento Iv conclude: "Tutto ciò mentre tutti i sindaci della Lunigiana, di ogni schieramento politico, difendevano i loro presidi, ma lo facevano per tutelare la cittadinanza e gli operatori. Dunque se sbagliare è umano, ammettere i propri errori è un atto di grande responsabilità: allora, diamo il buongiorno al PD che finalmente si è svegliato ed ha preso atto di quello che sta succedendo nella nostra provincia".

Michela Carlotti