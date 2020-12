Lunigiana



Cambio al vertice alla Società della Salute: Baldi nuovo direttore al posto della Vallelonga

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:40

Il dottor Amedeo Baldi è il nuovo direttore della Società della Salute della Lunigiana che ha assunto da oggi le funzioni prima attribuite a Rosanna Vallelonga, raggiunta dalla misura cautelare degli arresti domiciliari sul caso Serinper.

“In attesa che Rosanna Vallelonga torni ad occupare la sua scrivania, e ci auguriamo che accada molto presto, le sue funzioni sono assunte dal coordinatore sanitario della Società della Salute della Lunigiana, il dottor Amedeo Baldi”.

Lo ha comunicato oggi il presidente della SdS, Riccardo Varese, che ha espresso innanzitutto la solidarietà del consorzio socio-sanitario alla direttrice: “Mi voglio fare portavoce di tutti i dipendenti, siamo vicini alla dottoressa Rosanna Vallelonga e vogliamo farglielo sapere con il massimo dell’affetto che abbiamo verso di lei come persona e della stima per il suo infaticabile lavoro di questi anni”.

“La conosco come dirigente competente e scrupolosa – ha commentato Varese – e, lo voglio ribadire, per fortuna che con l'emergenza covid-19 c'era lei, sennò chissà come sarebbero andate le cose”.

“Abbiamo, naturalmente, piena fiducia nell’operato della magistratura – ha aggiunto il presidente - e confidiamo che possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti che le vengono contestati”.

Infine Varese ha concluso con un’informativa di servizio a garanzia della regolare prosecuzione dei servizi alla popolazione: ”È doveroso informare chi usufruisce dei nostri servizi, ossia le fasce più deboli della popolazione ed in particolare penso a famiglie dove ci può essere un disabile, un anziano non autosufficiente o un minore problematico, che la Società della Salute della Lunigiana va avanti e continua ad operare a beneficio di chi ne ha maggiormente bisogno”.

Michela Carlotti