Caso Serinper: la parola a Mastorci, Ferri e Bugliani

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:45

di Michela Carlotti

Serinper è una cooperativa sociale, ovvero una società con particolare natura giuridica che rientra nella fattispecie delle cooperative di tipo A, finalizzate alla realizzazione di servizi alla persona.

Il gruppo Serinper ha avviato la sua attività alla fine del 2010, concentrandosi sui progetti di supporto alla genitorialità aprendo strutture destinate all’accoglienza di minori allontanati da famiglie problematiche e gruppi appartamento per l’ospitalità madre/bambino.

Nel 2011 Serinper apre la sua prima struttura “Casa Sonrisa” nel comune di Massarosa in località Stiava, in provincia di Lucca.

Da quella prima struttura, nel giro di pochissimo tempo il gruppo Serinper si afferma e consolida aprendo altre strutture nella province di Lucca e Massa-Carrara, raggiungendo molto presto la decina.

In Lunigiana, le strutture Serinper sono due: “I numeri primi” ad Aulla e “La casa di Bastian” a Villafranca. L’indagine “Accoglienza” ad oggi non ha condotto ad apporre sigilli di chiusura ad alcuna delle due strutture lunigianesi: ciò conferma che non è in discussione la gestione degli utenti da parte degli operatori né l’adeguatezza delle strutture stesse che, evidentemente, rispondono ai requisiti di legge.

I capi d’imputazione riguardano invece i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite. In base alle accuse, il gruppo Serinper gestito da Zoppi Alessio, Benassi Enrico e Pucciarelli Tamara, tendeva sistematicamente ad ottenere innumerevoli vantaggi, quali l’accumulo di ingenti profitti economici massimizzati dall’inserimento di utenti all’interno delle strutture in numero notevolmente superiore a quello consentito per legge, e dalla sistematica elusione dell’osservanza degli obblighi contrattuali stipulati con i vari enti della pubblica amministrazione.

Un sistema che avrebbe permesso a Serinper di aumentare di circa tredici volte i redditi dichiarati dal 2011 al 2017 portandoli dagli iniziali 200 mila ai 2 milioni 740 mila.

Il segretario CISL FP Enzo Mastorci, ha fatto sapere che la scorsa estate “Operatori e operatrici ci hanno segnalato alcune criticità che li riguardava e li metteva in condizione di non lavorare secondo i CCNL”. Ed ancora: “Vi era una totale disorganizzazione nei turni che cambiavano di giorno in giorno e non consentivano agli operatori di avere una vita sociale. Vi era un sovrannumero di bambini nella struttura riducendo la qualità del servizio che costringeva operatrici ed operatoria ad un’enorme fatica fisica e mentale. Il numero del personale era spesso insufficiente al bisogno”.

Così la CISL aveva chiesto alla Società della Salute un incontro di contrattazione dove aveva segnalato tutte le inadempienze contrattuali ed organizzative.

Mastorci ha riferito che “l’inizio della trattativa è stato molto difficile poi dopo gli incontri le cose sono state sistemate nella quasi totalità”. Resta da risolvere il problema della cosiddetta “reperibilità passiva“ che costringe operatrici e operatori a fare il turno di notte senza una adeguata ricompensa economica.

Questa la situazione delle strutture in Lunigiana.

Intanto i legali di Filippo Bellesi, Jacopo Ferri e Mirco Battaglini, fanno sapere che il sindaco di Villafranca “È assolutamente estraneo alle contestazioni mossegli nell’inchiesta “Accoglienza” ed è fiducioso di chiarire al più presto la sua posizione ai Magistrati, confidando nelle attività di indagine che stanno svolgendo”.

“Si intende precisare – proseguono i legali di Bellesi - che l’accostamento della sua figura (operato da alcuni mezzi di informazione tramite titoli, fotografie, servizi, articoli e quant’altro) ad ipotesi di reato che abbiano a che fare con speculazioni di qualunque tipo nei confronti di minori o con dazioni di denaro, è del tutto immotivato poiché nessuna accusa del genere è riferibile alla sua personali”.

Anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani ci ha rilasciato un commento. Bugliani non è indagato. È stato chiamato in causa da un quotidiano di Firenze con riferimento ad un’intercettazione telefonica avvenuta tra i dirigenti Serinper, in cui il nome di Bugliani non sarebbe nemmeno citato ma soltanto presunto laddove i dirigenti stessi dicono di confidare in un aiuto in regione per riuscire ad aprire una struttura anche senza aver ultimato i lavori. Bugliani ha commentato: “Sono assolutamente estraneo a tutto. Mi spiace solo che si parli di chi non c’entra nulla”.

Intanto, la direzione della Società della Salute è passata nelle mani del dottor Amedeo Baldi in attesa che le indagini della Magistratura facciano il loro corso sulla posizione del direttore Rosanna Vallelonga. A lei il presidente Varese ha rivolto oggi la sua massima solidarietà e stima.