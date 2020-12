Lunigiana



Cisl: "In Lunigiana non ci sono orrori, non si faccia di tutta un'erba un fascio"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:46

In questi giorni le cronache sono piene di pagine sullo scandalo dell’inchiesta “ Accoglienza “ che riguarda le strutture protette per i minori gestite dalla cooperativa Serinper. Circa una decina di comunità sparse nelle province di Lucca e Massa-Carrara.

L’organizzazione sindacale CISL, che si occupa delle questioni del personale che lavora nelle strutture di Lunigiana, interviene con decisione sulla brutta vicenda che rischia di accomunare situazioni, strutture, questioni che nulla hanno a che fare l’una con l’altra.

“Come CISL FP riteniamo sia necessario fare chiarezza sulla reale portata della questione – ha dichiarato il segretario Enzo Mastorci - affinché non si faccia “di tutta un’erba un fascio“ gettando fango su operatrici e operatori delle strutture in modo indiscriminato”.

“Stiamo parlando di professioniste/i che ogni giorno, pur nelle difficoltà organizzative che come CISL FP per primi nella scorsa estate abbiamo denunciato, hanno sempre reso il loro servizio in modo professionale e con grande dedizione verso i bambini”.

“Per porre fine ad una riorganizzazione che non rispecchiava i parametri del CCNL e rischiava di creare inefficienze mettendo a rischio anche la qualità del servizio stesso – spiega la CISL - abbiamo organizzato una raccolta firme tra le lavoratrici ed i lavoratori per rappresentare il loro disagio rispetto ad una nuova organizzazione dei servizi. Con l’onestà che ci contraddistingue possiamo dire che gran parte delle cose sono state sistemate”.

Molti operatori ed operatrici ci hanno detto “siamo arrabbiati, delusi e demotivati e però andiamo a lavorare con la stessa dedizione e lo facciamo soltanto per i bambini e le bambine”.

“Rabbia e sgomento regnano tra il personale che invece ha bisogno di serenità e tranquillità – spiega Mastorci - da trasmettere ai minori, che già troppo hanno sofferto e stanno soffrendo”.

In Lunigiana, dunque, secondo la Cisl urge intervenire a tutela di bambini e lavoratori: “Riteniamo necessario che chi di dovere, ASL, Società della Salute, Servizi Sociali e Organi istituzionali, convochino immediatamente un tavolo di concertazione poiché vanno messi in sicurezza sia i servizi verso i minori presenti nelle strutture, sia il futuro lavorativo delle lavoratrici e lavoratori che hanno bisogno di certezze e di stabilità. Questi due elementi di criticità hanno tempi strettissimi ben lontani da quelli della Giustizia che eventualmente dovranno accertare le singole responsabilità”.

“Noi , come CISL FP – prosegue Mastorci - non abbiamo mai avuto notizie come quelle apparse sulla stampa di maltrattamenti, malnutrizione o altri orrori di cui i quotidiano ci hanno notiziato. Tutto questo non deve ledere l’immagine di educatrici, educatori, animatrici, animatori, psicologi. OSS, OSA, personale addetto alle pulizie ecc., che con grande professionalità e impegno hanno sempre prestato il loro servizio, seppur in condizioni contrattuali difficili e lo hanno fatto con grande dedizione e responsabilità”.

“Se vi sono stati isolati maltrattamenti, questi devono essere eventualmente (noi crediamo di no) addebitate ai diretti responsabili senza infangare l’immagine di tutte le professioniste ed i professionisti delle strutture gestite dalla Coop Serinper”.

“Da quello che emerge e fino a prova contraria - conclude Mastorci - non vi è nessun operatore / operatrice indagata: pertanto, ribadiamo la necessità della convocazione di un tavolo immediato con la presenza delle Organizzazioni Sindacali per definire il presente ed il futuro dei minori, delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno estremo bisogno di stabilità e tranquillità “.

M. C.