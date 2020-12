Lunigiana



Cisl replica al direttore dei presidi ospedalieri: "No, non va tutto bene"

domenica, 6 dicembre 2020, 19:18

di michela carlotti

Non sono piaciute le rassicurazioni rese alla stampa dal direttore dei presidi ospedalieri, Giuliano Biselli, che è intervenuto rispondendo così alla questione della sicurezza: “Il reparto covid a Pontremoli è assolutamente blindato e completamente separato dal resto dell’ospedale. Vi si accede dal piano interrato e attraverso un ascensore dedicato che viene sanificato regolarmente: è forse il reparto più sicuro di tutta l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest”.

Una dichiarazione che certamente non è passata inosservata alla Cisl e che sul punto ha incalzato il direttore in occasione della recente videoconferenza con i vertici aziendali Usl Toscana Nord Ovest dove, però, quelle stesse rassicurazioni sono state ribadite da Biselli.

"Come segreteria CISL FP abbiamo assistito al soliloquio del direttore Biselli - afferma il segretario Cisl FP Toscana Nord, Enzo Mastorci (in foto) - Al termine del soliloquio, abbiamo posto alcune domande, ribadendo che non abbiamo né pregiudizi, né preconcetti sulle condizioni logistiche dell’ospedale di Pontremoli".

Mastorci ribadisce, dunque, che la Cisl non è interessata alla "corrida" dei favorevoli e contrari alle accoglienze covid in Lunigiana: in gioco c'è piuttosto la questione della sicurezza dei lavoratori, e di conseguenza dei malati stessi, legata all'inadeguatezza delle strutture lunigianesi ed aggravata dall'assenza di investimenti che, invece, nel periodo estivo sono stati concentrati esclusivamente nei presidi di costa.

"La prima risposta è stata che va tutto bene!" prosegue Mastorci, elencando tutta una serie di obiezioni.

"Va tutto bene. Eppure, sono iniziati i lavori per allestire un piano dove poter garantire spogliatoi (nella foto) adeguati ai tempi e soprattutto alla necessità di fronteggiare un virus particolarmente contagioso. Allora – ironizza Mastorci – forse l’adeguamento degli spogliatoi era necessario, oppure la ASL sta facendo un lavoro inutile?".

"Va tutto bene. Eppure, il reparto di chirurgia è completamente colpito dai contagi. Alcuni medici ci risultano ricoverati in terapia intensiva, infermieri ed oss sono in infortunio".

Mastorci recrimina l'assenza di condivisione e di concertazione: "Avremmo gradito un incontro preventivo in cui il direttore ci informasse che non vi erano soluzioni alternative: sarebbe stato più onesto far passare questo messaggio. La zona di Lunigiana e costa, è il fanalino di coda di tutta la Toscana e della ASL Nord Ovest, ma ci dicono che va tutto bene".

"La provincia di Massa - incalza Mastorci - ha il più alto numero di ricoverati: 150 circa tra gli ospedali NOA, Pontremoli e Don Gnocchi di Fivizzano. Inoltre, con 17 ricoveri in terapia intensiva, abbiamo il più alto numero della zona Nord Ovest. Infine, con 164 morti su 100 mila abitanti, siamo la provincia con il più alto tasso di mortalità. Però ci dicono che tutto va bene. Cosa dovevamo aspettarci se qualcosa non fosse andato bene?".

"Come Cisl FP ringraziamo il dottor Gregorini che una settimana fa ringraziò gli tutti gli operatori sanitari per l’enorme sforzo che stanno profondendo ormai da mesi senza tregua. Oggi si aggiungono anche i ringraziamenti tardivi del direttore Biselli che difende l’indifendibile e non ci spiega come mai la ASL abbia fatto ingenti investimenti su Massa e Carrara ma poi abbia frettolosamente aperto un reparto covid presso l’ospedale di Pontremoli ed abbia dovuto ricorrere ad una convenzione con la Don Gnocchi di Fivizzano per la conversione dell'intero polo".

"Come CISL FP, senza nessuna dietrologia - commenta Mastorci - si auspicava un comportamento autocritico e coinvolgente anche della parti sindacali, poiché la verità sta nel numero di operatori e operatrici che si sono infettate nei presidi misti, ovvero al NOA e all'ospedale di Pontremoli. Invece abbiamo assistito ad un'infruttuosa ed autoreferenziata incensazione che non risponde alla verità e rischia di mettere ancora più in affanno il personale ormai stremato".

"Poiché gli infermieri ed oss sono inoltre chiamati a sopperire alla carenza di personale nelle RSA della Lunigiana - conclude Mastorci - le molte assenze per infortunio da contagio covid stanno costringendo gli operatori ad ulteriori sacrifici e abbiamo il timore che corda si stia spezzando. Ma secondo qualcuno va tutto bene!".