Lunigiana



Concorso “Pensiero di Natale 2020” di Ctt Nord: Villafranca mette a disposizione cinque ingressi al Museo

martedì, 29 dicembre 2020, 20:30

Il concorso promosso dalla Compagnia Toscana Trasporti (CTT) Nord in collaborazione con gli uffici scolastici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, quest’anno è giunto alla sua dodicesima edizione. Tra i sostenitori del progetto “Pensiero di Natale 2020” c’è anche il comune di Villafranca.

Un successo che si rinnova ogni anno e che nel 2019 ha visto la partecipazione di ben 1017 classi e 19.532 alunni: ed anche quest’anno sono circa ventimila i bambini coinvolti, a dimostrazione del livello di gradimento della tematica. Sono poi i comuni a mettere a disposizione dei premi e riconoscimenti per i vincitori.

La novità di quest’anno, legata all’emergenza Covid, è stata quella di utilizzare la pagina Facebook aziendale per far leggere a tutti le frasi dei ventimila bambini che vengono votate con dei “like” e condivise sulle pagine di genitori, amici e insegnanti: una vera e propria gara per votare la frase più bella e nello stesso tempo per far circolare messaggi di speranza, simpatia e amore che i bambini sanno bene interpretare con l’aiuto degli insegnanti che li introducono alla festa del Natale.

Il riconoscimento messo a disposizione dal comune di Villafranca consiste in 5 ingressi gratuiti al Museo Etnografico di Villafranca, validi per l’anno scolastico 2020/2021.

“Condividendo appieno il desiderio di Ctt Nord – ha detto l’assessore Alice Vietina - la volontà dell’amministrazione comunale di Villafranca, è proprio quella di regalare un po' di leggerezza e positività ai bambini e alle loro famiglie”.

M.C.