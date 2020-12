Lunigiana



Cosimo Ferri: "Direttore sanitario di Lunigiana? Sì, ma le priorità ora sono altre"

martedì, 1 dicembre 2020, 13:22

La diffusione dei contagi nei presidi ospedalieri di Lunigiana, è apparsa a tutti come la triste conferma di quanto già ampiamente previsto sulla loro inadeguatezza strutturale per l’accoglienza covid. Con l’unica eccezione dell’ostinata difesa dell’indifendibile da parte della stessa direzione aziendale, che ha provato addirittura a trasferire le sue colpe sugli operatori, accusati di non essere stati rigorosi nel seguire le procedure anti-contagio.



Una dichiarazione pesante che ha fatto gridare "alle dimissioni" del direttore aziendale Maria Letizia Casani!



Nel frattempo qualcuno si è svegliato dal torpore e ora conviene che la scelta fatta di convertire in medicina-covid gli sgangherati reparti ospedalieri di Lunigiana sia sbagliata: persino il presidente della società della salute della Lunignana, Riccardo Varese, ha sostenuto la validità della mozione partita dal consiglio comunale di Pontremoli, trasmessa a tutti i sindaci e già condivisa dai sindaci del centro-destra lunigianese, di istituire il direttore sanitario degli ospedali di Lunigiana, distinto ed autonomo rispetto a quello di costa. Alias, qualcuno per la Lunigiana con poteri gestionali e finanziari al pari del direttore di presidio dell'ospedale delle Apuane.

Siamo stati contattati dall’onorevole Cosimo Ferri che ci ha ricordato che la figura del direttore sanitario degli ospedali di Lunigiana, non è una novità ed anzi siamo in ritardo su questo tema.

"La proposta di istituire la figura del direttore sanitario del presidio ospedaliero della Lunigiana – ha commentato Ferri - va certamente sostenuta e condivisa. Va però detto che non è una grande novità: lo dico a chi oggi la tira fuori come una grande idea e come quella risolutiva. Questa figura, in realtà e’ stata già istituita nel 2010, all'epoca del direttore generale Delvino, quindi ben 10 anni fa con delibera Delibera 623 del 27/09/2010".

Secondo l'onorevole Ferri: "Questa figura per essere utile dovrà essere rafforzata e più strategica. Ben venga quindi un rafforzamento di questo ruolo che può funzionare appunto se dotato di autonomia finanziaria e gestionale, indipendente dal direttore del presidio ospedaliero delle Apuane ed in collegamento con la Conferenza dei Sindaci della Zona Lunigiana come già previsto per la Società della Salute".

A fronte, però, dell'aumentato numero dei contagi nei presidi lunigianesi, oltre trenta nell'ospedale di Pontremoli e circa otto a Fivizzano, secono Ferri le urgenze sono altre:

"Oggi la questione fondamentale non è quella del direttore, ma quella di capire i motivi per cui si sia perso tempo tra la prima e seconda ondata di contagi e perché si sia deciso di creare questi reparti Covid in strutture non idonee".

"I dati dei positivi e contagiati all’interno degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano ne sono purtroppo una triste conferma. C’è l’intenzione di revocare La decisione di questi reparti Covid? C’è la volontà di tornare all’organizzazione che l’Azienda si era data durante la prima ondata? C’è la volontà di far funzionare pienamente il vecchio ospedale di Massa? C’è un piano serio di supporto durante le emergenze per il Noa? C’è un piano serio e straordinario di assunzioni? C’è intenzione di richiamate tutti i medici in pensione e di contrattualizzare i giovani non entrati in specializzazione?".

Questi i veri ed impellenti problemi da risolvere, secondo l'onorevole Ferri, prima ancora di pensare ad istituire la figura del direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Lunignana: "Risolviamo questo – ha incalzato Ferri - poi certamente sarà utile ripartire creando una sinergia più efficace tra le strutture sanitarie della nostra provincia".

Michela Carlotti