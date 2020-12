Cosimo Ferri versus Martina Nardi: la guerra sulla sanità

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 3 dicembre 2020, 19:01

L'ambito turistico lancia la campagna social con il video 'Lunigiana. Paesaggi da gustare tutto l'anno'. 40 i produttori locali che hanno aderito all promozione della vendita diretta a distanza

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:48

Stanno per essere ultimati i lavori del Gestore idrico GAIA S.p.A. per risanare il tratto della rete acquedotto sul ponte stradale della S.S. n. 62 "Della Cisa" e ferroviario della ex linea "Pontremolese", nel comune di Aulla

mercoledì, 2 dicembre 2020, 13:14

Durante l’ultima seduta dell’Assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana, svoltasi nel pomeriggio di ieri (martedì 1° dicembre), in virtù della situazione che si è venuta a creare all’ospedale di Pontremoli a seguito dell’emergenza covid, è stata nuovamente avanzata la richiesta dei sindaci al direttore generale dell’ASL Toscana...

martedì, 1 dicembre 2020, 20:04

Il cambio di rotta fatto dalla segreteria provinciale del partito democratico sulla questione ospedali-lunigianesi ha inevitabilmente scatenato delle reazioni

martedì, 1 dicembre 2020, 18:47

Sono state discusse e votate da tutto il consiglio comunale, che si è tenuto ieri sera a Filattiera, tre mozioni sulla sanità

martedì, 1 dicembre 2020, 18:07

Ormai bisogna ragionare in un'ottica comprensoriale di Lunigiana: basta campanili comunali e basta bandiere di partito. Soprattutto quando è in gioco la salute. Questo è il senso dalla posizione assunta dall'opposizione pontremolese e dal suo capogruppo Francesco Mazzoni