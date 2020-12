Lunigiana



Filattiera: al posto delle luminarie, 600 saturimetri in dono alle famiglie con over 60

sabato, 12 dicembre 2020, 19:01

di michela carlotti

E' il secondo comune d'Italia, con Pesaro, a perseguire quest'importante iniziativa: donare un saturimetro a tutte le famiglie in cui è presente almeno una persona con oltre sessant'anni.

Al posto delle luminarie natalizie, il comune di Filattiera ha infatti deciso di acquistare seicento dispositivi medici la cui funzione è importante nella diagnosi tempestiva di anomalie cardiache e respiratorie permettendo di ottenere informazioni utili e precoci da sottoporre alla valutazione del proprio medico di famiglia.

Il saturimetro è tra le indicazioni contenute nel protocollo rivolto ai medici di famiglia per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarsCov2, messo a punto dal gruppo di lavoro del ministero della salute.

La distribuzione nel comune di Filattiera è iniziata oggi grazie al contributo delle associazioni Alfa Victor, Anteas e Donatori di Sangue, a cui la sindaca Annalisa Folloni (in foto col giubbotto catarifrangente) ha rivolto un sentito ringraziamento pubblico per il loro incessante impegno in questi mesi difficili.

Alla distribuzione stanno anche collaborando personalmente la stessa sindaca e tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, uniti insieme in questo importante "abbraccio" alla collettività. Un'unione preziosa e che la Folloni ha voluto sottolineare con grande apprezzamento.

Quest'iniziativa si aggiunge alle numerose altre avviate dall'amministrazione comunale di Filattiera per far sentire la propria vicinanza e prossimità ai cittadini ed alle attività economiche: buoni spesa ed aiuti economici alle famiglie in difficoltà, riduzione della tassa rifiuti ed eliminazione delle sanzioni, suolo pubblico gratuito per le attività commerciali, consegna a domicilio di spesa e medicinali a chi ne ha bisogno.

Iniziative condivise, pur nella diversità di responsabilità e ruoli, "tra maggioranza e minoranza senza distinzioni", come tiene a precisare con soddisfazione e generosità la sindaca.

E le luminarie? Il Natale non sarà comunque spento a Filattiera. Aiutiamoci che il ciel ci aiuta, dice un proverbio: scelto di destinare i soldi delle luminarie all'acquisto di potenziali strumenti salvavita, la sindaca ha invitato tutta la cittadinanza, ad accendere le proprie case, balconi e giardini "per creare un'atmosfera natalizia che ci aiuti a rimanere uniti condividendo un segno di speranza".