Lunigiana



Filattiera: il sindaco Folloni avvia la campagna dei sindaci pro-vaccino

sabato, 26 dicembre 2020, 11:10

di Michela Carlotti

"Vaccinarsi è un dovere, liberiamo le città. Io mi vaccino, fallo anche tu". Matteo Ricci, presidente nazionale ALI, autonomie locali italiane, qualche giorno fa ha lanciato così la campagna Ali dei sindaci italiani per sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione anti-covid.

Sindaci ed amministratori locali, praticamente sono chiamati a dare il buon esempio ai loro cittadini, vaccinandosi appena possibile a partire da gennaio. Secondo Ricci, infatti, i sindaci possono essere un potente testimonial per dare fiducia ai cittadini verso una vaccinazione di massa non obbligatoria ma ritenuta doverosa, che tuttavia spaventa ed è messa in discussione da tanta parte dell'opinione pubblica.

Così, metterci la faccia può aiutare a diffondere fiducia e il sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni, non ha perso tempo. Parte oggi, dunque, la sua adesione alla campagna vaccinale anti-covid.

La Folloni ha condiviso in pieno le parole e le riflessioni del collega Ricci, a sua volta sindaco di Pesaro, sulle responsabilità individuali quale arma fondamentale per uscire dalla drammatica situazione che stiamo vivendo: "Dobbiamo metterci in testa – aveva detto nei giorni scorsi Ricci - che dipende da noi come e quando superare questo brutto momento, e che non siamo solo il Paese dei diritti, siamo anche il Paese dei doveri".

Il messaggio è chiaro ed inequivocabile: "La vaccinazione è un atto di responsabilità civile che ognuno di noi dovrà fare per se stesso e per gli altri. Soprattutto per chi non potrà farlo, per motivi di salute, come ad esempio gli immunodepressi".

La Folloni è pronta a dare l'esempio e sarà la prima tra i cittadini del comune di Filattiera a fare il vaccino.