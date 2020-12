Lunigiana



Fivizzano: i due gruppi di opposizione uniti nel dare l'insufficienza al sindaco sulle scuole

sabato, 19 dicembre 2020, 11:49

di michela carlotti

Alle elezioni del 2019 si erano presentate separatamente candidandosi alla guida del comune di Fivizzano rispettivamente con Alessandro Domenichelli e Mirco Moscatelli contro la lista, poi risultata vincente, di Gianluigi Giannetti.

Oggi, le due liste civiche "Alternativa per il Futuro" e "Futuro al Centro" firmano insieme un manifesto in cui tirano le somme in negativo sul mandato del sindaco Giannetti.

Fattore scatenante che ha condotto alla presa di posizione congiunta dei due gruppi d'opposizione, il trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla.

Il manifesto (in foto) ha suscitato numerosa condivisione nella cittadinanza e, a detta dei gruppi d'opposizione, oltre la metà della popolazione non avrebbe gradito la politica scolastica del sindaco.

"Abbiamo veramente apprezzato i numerosi riscontri positivi al manifesto firmato congiuntamente dalle liste. – dichiarano i due gruppi - Quella del sindaco è stata una scelta unilaterale di cui si assumerà tutta la responsabilità politica e morale. Vogliamo che tutti sappiano che almeno il 63 percento della popolazione non ha alcuna intenzione di seguirlo su percorsi scellerati".

I due gruppi spiegano poi la loro linea: "Due anni fa ci siamo presentati da avversari alle elezioni comunali avendo matrici politiche e visioni del territorio differenti. Tali condizioni ovviamente permangono ma non abbiamo mai fatto mistero che l'interesse del nostro agire politico fosse il bene del territorio e abbiamo sempre fatto proposte e collaborato con la maggioranza quando il fine ultimo era l'interesse dei cittadini del comune".

Rimarcano in particolare, l'unità d'intenti sui temi caldi della politica locale: "Abbiamo collaborato in materia di sanità e di scuola anche quando s'innescò la polemica con il sindaco di Pontremoli, nonché dirigente scolastico, Lucia Baracchini. Abbiamo tutti insieme, maggioranza e opposizione, votato una risoluzione che impegnava il sindaco Giannetti a difendere le nostre scuole e tirare dritto sull'Istituto Omnicomprensivo".

"A fronte di un così ampio mandato e ad una tale fiducia accordata – recriminano i due gruppi - il sindaco ha risposto svendendo ad Aulla un corso scolastico e così facendo ha aperto un'autostrada allo spostamento dei servizi nel fondovalle".

"Oltretutto – incalzano - sappia la popolazione che l'essersi comportato in modo diametralmente opposto al mandato consiliare che tutti gli abbiamo conferito, qualifica il sindaco come un interlocutore poco credibile".

A conclusione di queste riflessioni, i due gruppi ribadiscono che la loro diversità di vedute e programmi non sarà d'ostacolo alla reciproca collaborazione ogniqualvolta si renderà, come in questo caso, necessaria.

"Le nostre liste ed i mondi che rappresentano continueranno ad essere autonomi ma a rispondere sempre "presenti" quando assisteremo a scelte scellerate, così come non abbiamo nessuna difficoltà a collaborare quando c'è in ballo il bene dei nostri concittadini: abbiamo la schiena dritta e per questo oltre a volerlo fare siamo nella condizione di poterlo fare".