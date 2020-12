Lunigiana



Fivizzano: il gruppo d’opposizione di Moscatelli tira le somme su sanità e scuole

domenica, 13 dicembre 2020, 13:48

L’ultimo consiglio comunale è stato l’occasione per un acceso confronto degli amministratori con i due gruppi d’opposizione sui temi che a Fivizzano sono più che mai all’ordine del giorno: sanità e scuole.

Il gruppo “Il futuro al centro” guidato da Mirco Moscatelli, per quanto riguarda la situazione conversione dell’intero polo Don Gnocchi in presidio-covid, ha cercato di capire le azioni promosse dall’azienda sanitaria e dall’amministrazione.

“Lo abbiamo ritenuto necessario perché – dichiara il gruppo - temiamo che tutto il peso di questa grave situazione sia andato a scaricarsi sugli operatori medici e sul personale sanitario, che qui ringraziamo”. La preoccupazione è che, passata l’emergenza “tutti gli operatori riceveranno una bella pacca sulle spalle mentre la popolazione si vedrà ulteriormente ridurre l’accesso alle cure già oggi compromesso da continui tagli”. Ed ancora “Ad oggi non c’è nessuna garanzia che verrà ripristinata l’erogazione dei servizi precovid né che il sindaco si sia impegnato a mettere mano ad un serio ripristino e riordino dei servizi nell’ottica del mantenimento dell’operatività dell’ospedale”.

“Non entriamo nei particolari delle risposte – prosegue il gruppo d’opposizione - sappiano però i cittadini che secondo l’amministrazione “va tutto bene“. Ma, secondo Moscatelli, come si fa a dirlo se non c’è alcuna garanzia ed impegno per il futuro del presidio ospedaliero?

Sul trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla, il gruppo non è meno duro con il sindaco Giannetti: “Come si fa a prendere da solo ed in sordina la decisione di spostare le suole ad Aulla pur rappresentando Lei poco più di un terzo della popolazione? Questo modo di agire nel 2020 si chiama autoreferenzialità ed in anni lontani si sarebbe chiamata in altro, e peggior, modo”.

“Anzi – prosegue il gruppo di Moscatelli contro il sindaco - gliela diciamo meglio e più chiara ancora: come fa a tutelare Fivizzano se Lei per primo quando c'è da far funzionare qualcosa a Fivizzano e la cosa non Le riesce, trasferisce il tutto ad Aulla? Si può sostenere che questo è abbandonare il campanilismo e fare nuova politica? Conveniamo che i rapporti fra comuni debbano essere incentrati su collegialità e mutualità, però, se lo lasci dire: quando si sostiene, con infastidita prosopopea, di voler testimoniare con i propri atti tali principi, oltre a dire cosa parte da-Fivizzano per il fondovalle dovrebbe soprattutto dire cosa arriva a-Fivizzano dal fondovalle: altrimenti si rischia la figura di quello che è stato fregato e manco l'ha capito!”.

Il gruppo di Moscatelli poi annuncia che a breve presenterà un’interrogazione consigliare per conoscere i motivi per cui la distribuzione delle mascherine alla popolazione è ora gestita personalmente dagli assessori: “Si può dichiarare di inaugurare una nuova stagione svincolata dalla politica dell’orticello ma togliere la distribuzione delle mascherine a chi l’ aveva imparata a fare nella prima ondata di contagi, per affidarla invece agli assessori? Sulla base di quale logica poi, se non quella di mandarli a farsi un po' di pubblicità, col risultato di avere le mascherine in giacenza da un mese?”.

E poi ancora, il gruppo è intervenuto sul degrado delle frazioni ma anche sul rimpasto di giunta che ha condotto alla sostituzione dell’assessore Diego Serafini con Giovanna Gia. “Si può dire sindaco, che si fa della nuova politica accettando, ed anzi premiando, cambi di casacca personali? Questo significa piuttosto avallare il trasformismo: uno dei mali endemici di questo paese”.

Per tutto questo, il gruppo conclude così, sempre rivolgendosi al sindaco. “Le chiediamo di smettere di inseguire le sirene della “nuova politica” che è invece più antica di quella vecchia (a cui deve la sua elezione ) e di focalizzarsi sui prossimi tre anni che mancano alla scadenza del mandato. Si concentri non tanto su chi fa ma su cosa fa. Se Lei continua a passare col rosso, a sbattere saranno soltanto il comune ed i cittadini che si è impegnato a rappresentare, ai quali non sta davvero facendo un bel servizio. A meno che il fine ultimo non sia quello di trasferire ad Aulla anche il Comune stesso”.

