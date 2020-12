Lunigiana



Fivizzano: in consiglio comunale, Italia Viva contro il sindaco sulle scuole

mercoledì, 30 dicembre 2020, 19:31

Il consiglio comunale fivizzanese di ieri sera, ha dibattuto su ben tre interrogazioni che distintamente sono state presentate dai rispettivi gruppi d'opposizione, sulla questione più che mai all'ordine del giorno del trasferimento ad Aulla del corso socio-sanitario.



Il gruppo consigliare di Italia Viva, rappresentato in consiglio dall'ex assessore Diego Serafini, silurato nei mesi scorsi dal sindaco, e dall'attuale presidente del consiglio Jessica Fabiani, ha diramato una nota a commento dell'assise consigliare.



"Questa volta lo streaming funziona, ma l’amministrazione anziché rispondere in modo chiaro alle interrogazioni dell’opposizione ha scelto di mettere su una farsa da recita in parrocchia" con queste parole esordisce il comunicato di Italia Viva.

"Comprendiamo che la fase due di epurazione sia defenestrare il presidente del consiglio in quota Italia Viva, ma crediamo che i cittadini avrebbero voluto ascoltare le risposte che l’amministrazione doveva dare sulle istanze dell’opposizione piuttosto che una ”lectio brevis” maldestra con tanto di teatrino sul funzionamento del consiglio comunale, mettendo a disagio dall’inizio alla fine una giovane donna che rappresenta una parte dei cittadini di Fivizzano e votata dal consiglio stesso".

La discordia è scoppiata in consiglio allorquando il sindaco ha respinto ogni responsabilità riguardo all'indisponibilità della registrazione della seduta consigliare precedente, rimettendola piuttosto al presidente del consiglio, la Fabiani appunto, che parrebbe a rischio sfiducia. Dopo Serafini, dunque, si vocifera che anche la Fabiani potrebbe essere "sotto esame".

Il contrasto, d'altronde, è evidente: Pd e Italia Viva, che si erano presentate unite alle elezioni amministrative, si sono contrapposte irrimediabilmente durante le recenti elezioni regionali. Esito, o prova, del contrasto è stata appunto la sfiducia all'assessore Serafini, sostituito con Giovanna Gia in quota Pd.

In questo clima, il gruppo Italia Viva continua il suo attacco all'amministrazione comunale: "La logica comprensoriale, caro sindaco, ha senso se condivisa con gli altri sindaci della Lunigiana, ma lei fa tutto da solo. Se i cittadini di Fivizzano sono numericamente esigui, questo le da diritto di privarli di servizi essenziali quali le scuole? Cosa regalerà ora agli altri comuni? L’ospedale?".

"Il sindaco ed i suoi assessori non rispondono mai chiaramente alle interrogazioni presentate – prosegue il gruppo - limitandosi a riempirsi la bocca su quello che hanno fatto o meglio non fatto".

"Giusto sindaco – conclude Italia Viva - è solo un anno e mezzo che lei siede su quella poltrona ed ha ancora tempo per mantenere le sue promesse elettorali, ma ci allarma che ieri in consiglio ha detto che ”proverà” a mantenerle: ha detto bene ieri sera, nessuno è obbligato dal dottore a fare politica".

M.C.