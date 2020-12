Lunigiana



Fivizzano, Italia Viva all'attacco sulle scuole

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:01

di Michela Carlotti

I consiglieri di Italia Viva, Diego Serafini e Jessica Fabiani, intervengono sulla chiusura del corso di studi socio-sanitario presso l'IIS Pacinotti-Belmesseri che dalla sede di Fivizzano verrà trasferito ad Aulla.

"Non possiamo che augurarci che sia tutto uno scherzo quello che sta avvenendo sulle nostre scuole, dato che gli ultimi sviluppi hanno del comico, anche se ci sarebbe da piangere, per la narrazione fatta dal sindaco" esordiscono così i due consiglieri.

"Prima l’uscita sul giornale per annunciare lo spostamento dell’indirizzo socio-sanitario ad Aulla, senza nessun tipo di confronto con il Consiglio Comunale – recriminano Serafini e Fabiani - che l’anno scorso aveva anche firmato un documento all’unanimità per richiedere la creazione di un istituto onnicomprensivo: sarebbe bello sapere che fine ha fatto".

I due consiglieri non ci stanno ad accogliere le motivazioni addotte dal sindaco Gianluigi Giannetti: "Vuole far passare una vittoria della Lunigiana quella che è una grandissima sconfitta per il nostro comune, usando e ripetendo più volte la parola “comprensoriale” per dare l’impressione che tutto può essere modificato con quel pretesto, senza ricevere nulla in cambio: perché questo è, il nostro Comune non riceverà nulla in cambio da Aulla o dalla Lunigiana per lo spostamento della scuola".

Dal problema delle scuole, i due consiglieri muovono una preoccupazione sul resto: "Aspettiamo quindi di vedere se il palazzetto verrà ricostruito a Fivizzano o in un comune più centrale, se il nostro ospedale avrà ancora senso di esistere dato che si trova in periferia e non al centro della Lunigiana, e chi lo sa, magari lo stesso palazzo comunale rimarrà dov’è o verrà trasferito vicino al municipio di Aulla, in modo che sia più facilmente raggiungibile da tutti i cittadini".

"Poi arriviamo al videomessaggio fatto qualche giorno fa – proseguono i consiglieri gridando "alla beffa" riferendosi all'annuncio fatto dal sindaco sui social. "Finalmente si è parlato del corso di studi agrario: un finanziamento di 22.5000 euro per la manutenzione delle serre presenti nell’ex sede di Soliera, l’apertura della mieleria e il progetto da 2 milioni di euro per la nuova scuola che verrà costruita a Fivizzano e che porterà oltre la struttura altre serre".

Ed ecco la beffa: "Abbiamo guardato più volte il video per non rischiare di capire male – incalzano i consiglieri - ma in realtà purtroppo abbiamo capito benissimo: vengono spesi dei soldi ora per riqualificare le serre a Soliera che poi verranno “sostituite” con quelle che verranno create a Fivizzano nella nuova struttura, di fatto abbandonando tutta la struttura di Soliera, vera sede dell’Istituto Agrario".

Da qui, gli interrogativi dei due consiglieri: "Perché invece di costruire una scuola a Fivizzano per l’Agrario, non si è riqualificata la sede di Soliera? Sede rinomata negli anni, serre già presenti, convitto già disponibile senza doverlo aprire all’ostello. Ed inoltre la mieleria poteva essere portata in quella sede senza allestirla a Fivizzano togliendo di fatto il laboratorio per l’indirizzo Mat, altro corso a rischio che ora per poter usare il laboratorio dovrà andare a Bagnone".

Serafini e Fabiani non risparmiano una stoccata all'assessore preposto: "L’assessore Nobili che fine ha fatto? E’ lui l’assessore all’istruzione, ma in questi giorni abbiamo visto e sentito parlare solamente il sindaco. Lui cosa sta facendo? Dovrebbe rispondere lei a queste domande, dato che era già presente nella legislatura scorsa, quella che ha confermato lo spostamento dell’Agrario da Soliera a Fivizzano con una scelta “poco comprensoriale” che evidentemente sta bene solo se si tratta di Lunigiana, mentre nel nostro Comune tutto dev'essere concentrato a Fivizzano capoluogo!".

"Cos'ha da dire – incalzano i consiglieri - un assessore che in sei anni e mezzo d’attività ha visto l’istituto agrario passare da fiore all’occhiello della Lunigiana ad una scuola che fatica a fare una classe e ora si fa portare via così facilmente il socio-sanitario?"

Infine, Serafini e Fabiani: "Ci piacerebbe dire a questo punto che sì, è tutto una barzelletta. Purtroppo invece è la realtà e non c’è nessun motivo per ridere, anzi, ce ne sono tanti per piangere".