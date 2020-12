Lunigiana



Guardia di finanza in lutto, muore il luogotenente Rosario Lertola

mercoledì, 9 dicembre 2020, 19:56

Alle vittime di Covid si aggiunge il lungotenente della guardia di finanza di Viareggio Rosario Lertola che, dopo diversi giorni di ricovero all'ospedale Versilia, oggi ha perso la battaglia contro il virus. Profondamente stimato e apprezzato dai colleghi e i superiori l'intero corpo delle fiamme gialle si stringe in un lutto che colpisce l'intera città. Si spegne a 59 anni, con 25 di servizio e molte operazioni contro la droga e l'evasione fiscale che saranno ricordate per sempre. Lascia la moglie e una figlia di 19 anni. Insieme al caloroso abbraccio delle forze armate alla famiglia della vittima, le condoglianze della redazione della Gazzetta di Massa e Carrara.



C. B.