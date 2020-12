Lunigiana : fivizzano



I regali della Filarmonica di Gassano al Centro di socializzazione di Moncigoli

mercoledì, 23 dicembre 2020, 16:05

In questo Natale così particolare e diverso dal solito, la società filarmonica “Giuseppe Verdi” di Gassano ha voluto rivolgere il suo pensiero e la sua vicinanza al centro di socializzazione "Facciamo centro" di Moncigoli, donando una casetta da esterno, uno stereo, un set di colori, penne e matite.

Un gesto di grande semplicità nel segno della solidarietà, che è stato molto apprezzato dai tredici ospiti del centro e dai quattro operatori dipendenti della cooperativa Aurora Domus, Maria Giulia Galli, Donatella Cardellini, Mara Zangani e Andrea Pierotti, che rivolgono il loro accorato ringraziamento alla filarmonica di Gassano.

Il centro di socializzazione è gestito dalla Società della Salute della Lunigiana ed è nato nel settembre 1993 a Fivizzano, per essere poi trasferito nel 2004 nella vecchia scuola elementare di Moncigoli. Accoglie persone con disabilità e la sua finalità è quella di potenziare la loro autonomia nell'ottica di una crescita dell'autostima.

Gli ospiti sono impegnati in variegate attività ludico-ricreative, come la lavorazione della creta, la legatoria, la falegnameria, la realizzazione di prodotti in bigiotteria, in gesso, in decoupage, in feltro: così facendo, possono partecipare a mercati per autofinanziare i loro piccoli acquisti e le gite di gruppo.

Il centro è molto ben integrato nel territorio: anche in questo difficile momento, gli abitanti della comunità di Moncigoli non mancano di manifestare il loro affetto ad ospiti ed operatori, lasciando cioccolatini, caffè e panettoni all’ingresso del Centro.

Michela Carlotti