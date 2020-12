Lunigiana : pontremoli



Il capogruppo Mazzoni: "Forse qualcuno pensava che i lunigianesi fossero docili campagnoli?"

martedì, 1 dicembre 2020, 18:07

di Michela Carlotti

Ormai bisogna ragionare in un'ottica comprensoriale di Lunigiana: basta campanili comunali e basta bandiere di partito. Soprattutto quando è in gioco la salute.

Questo è il senso dalla posizione assunta dall'opposizione pontremolese e dal suo capogruppo Francesco Mazzoni che hanno votato all'unanimità due atti sulla sanità d'intesa con la maggioranza consigliare.

Una posizione coraggiosa e già peraltro affermata nei giorni scorsi, anche contro l'originario indirizzo di partito e che anzi è servita a convincere la segreteria provinciale PD che ora la pensa allo stesso modo: meglio revocare velocemente le scelte fatte sulla conversione covid dei presidi ospedalieri di Lunigiaana.

Ieri sera, nel consiglio comunale che si è tenuto a Pontremoli, il gruppo dell'opposizione ha così approvato all’unanimità la richiesta di revocare la scelta covid su Pontremoli e la mozione sull'istituzione della figura del direttore dei presidi ospedalieri della Lunigiana, autonomo e distinto dal direttore del presidio delle Apuane.

"Questa proposta – commenta il capogruppo Mazzoni - nasce dal lavoro fatto insieme a tutti gli altri consiglieri a Pontremoli. Spero che in pochi giorni venga approvata in tutti i consigli comunali della Lunigiana. Adesso dobbiamo continuare a seguire insieme ogni evoluzione, pretendendo chiarezza e rigore".

Il banco di prova della posizione degli altri comuni su queste due richieste saranno i vari consigli comunali lunigianesi a cui gli atti di Pontremoli sono stati trasmessi.

"Spero che questo sia il primo di una lunga serie di risultati positivi per il territorio. Forse – commenta Mazzoni - nell’idea e nella visione di qualcuno siamo marginali, tipi un po’ sempliciotti, “di campagna". Forse qualcuno pensava di poter imporre le scelte con l’arroganza e la scarsa trasparenza. Forse qualcuno pensa di poterci schiacciare con la forza dei numeri. Forse..."

"Sbaglierò, ma sono convito che l’intelligenza, l’onestà e l’unità di intenti, alla fine portino frutto – incalza Mazzoni - La Lunigiana chiede soltanto trasparenza, chiarezza, rispetto delle regole. Con garbo, con stile, ma sono pretese giuste e sacrosante, alle quali il territorio non può rinunciare".

"Penso - conclude il capogruppo - che la politica debba tornare a fare questo: qualche selfie in meno, qualche slogan in meno e qualche ora in più passata a studiare, proporre, decidere".