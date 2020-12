Lunigiana



Il consigliere leghista Draghi presenta il "business plan" delle scuole della Lunigiana

martedì, 29 dicembre 2020, 14:29

di michela carlotti

Un fitto documento di analisi e programmazione comprensoriale degli istituti scolastici d'istruzione superiore, secondaria di secondo grado, è quanto il consigliere Andrea Draghi ha presentato ieri alla sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, delegandola a discuterne in sede di giunta dell'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana ove la Folloni è l'assessore preposto.

Mentre, dunque, la segreteria provinciale leghista formalizzava il rimpasto dei responsabili comunali, sostituendo proprio Andrea Draghi con Luisito Caldi, il consigliere leghista di Filattiera procedeva tenacemente con le sue proposte politiche.

Ricordiamo che il rimpasto, al di là di ogni tentativo fatto dal segretario provinciale Andrea Cella e dalla responsabile Federica Fumanti, non è avvenuto in un clima di serenità: agli occhi degli esperti è invece apparsa evidente la rottura in seno alla Lega che ha poi condotto alla sostituzione dei responsabili di ben due comuni: Filattiera e Fivizzano dove Marco Luisi è stato a sua volta sostituito da Gianfranco Colombani.

Proprio a Fivizzano si era consumata la rottura in seno al partito tra le due correnti leghiste: quella che è poi risultata vincente e che proprio sul tema delle scuole si era schierata in aperto contrasto con il sindaco Gianluigi Giannetti a fronte del trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla per insufficienza degli iscritti, e quella che aveva tentato un incontro con il sindaco per cercare di affrontare il problema dichiarandosi disponibile ad unire le forze nell'interesse della collettività.

Nel business-plan consegnato al protocollo del comune di Filattiera nella data di ieri, Draghi fa proposte su ognuno dei corsi di studio delle scuole professionali e tecniche della Lunigiana: agrario, alberghiero, mat meccanico ed elettrico, socio-sanitario.

L'antidoto al detrimento progressivo del sistema-scuola lunigianese, secondo Draghi è innanzitutto un approccio integrato comprensoriale ed integrato tra scuola ed impresa: "Il futuro della Lunigiana e il suo rilancio passano per un sistema integrato di scuola e formazione di impresa attraverso un'attenta analisi dei sistemi di captazione delle risorse".

I concetti di fondo, dunque, sono da una parte il superamento dell'ottica meramente comunale che esaspera le tendenze dei rispettivi sindaci a mantenere nel proprio territorio gli istituti scolastici poiché occorre piuttosto ragionare in un'ottica territoriale di Lunigiana; dall'altra, il rafforzamento del legame con le realtà produttive per cui la scuola non si limiti a formare i ragazzi ma li introduca nel mondo del lavoro. E Draghi insiste molto sul potenziamento dei laboratori professionali che negli anni, purtroppo, hanno subito una progressiva riduzione del monte ore a favore di altre arbitrarie priorità stabilite dalle autonomie scolastiche.

La Lunigiana è forte dei suoi prodotti tipici locali: le risorse non mancano e serve dunque ottimizzare gli obiettivi di formazione e gli strumenti di produzione.

Draghi ha chiesto che il documento venga inserito all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale ed ha dichiarato di aver trovato entusiasmo e disponibilità del sindaco Annalisa Folloni.