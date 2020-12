Lunigiana : tresana



Il sindaco Mastrini contro Tim: "Tanto marketing, pochi fatti"

domenica, 20 dicembre 2020, 08:37

di michela carlotti

Se il privato non risponde allo Stato il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, fa un'ordinanza per ottenere le risposte.

"Siamo stanchi delle mancate risposte e dei silenzi delle società per azioni che si occupano di servizi pubblici", sono questi i limiti dell'economia di mercato, secondo Mastrini.

"Mi riferisco agli innumerevoli pericoli legati agli impianti di Tim, che versano in condizioni precarie e che avrebbero necessità di essere messi in sicurezza. Nelle frazioni di Bottria, Barbarasco e Villa – spiega il sindaco - incombono pericolosamente sulla carreggiata e nessuno si degna di intervenire".

Segnalazioni scritte e telefoniche alla Tim, che però non avrebbero ancora generato i dovuti interventi: "Dal 10 dicembre - lamenta Mastrini - segnaliamo la situazione. Lo abbiamo fatto sia telefonicamente che inviando note scritte a Tim ma ad oggi, esclusi quattro cartelli che segnalano in maniera impropria il pericolo, null'altro è stato fatto".

Mastrini riferisce inoltre: "Abbiamo portato a conoscenza dello stato dei luoghi, sia la provincia in quanto ente proprietario delle strade che a sua volta ha scritto a TIM, sia il Prefetto in qualità di massima autorità dello Stato, sia i Vigili del fuoco che ringraziamo per aver effettuato il sopralluogo".

"È Tim però a dover dare risposte: dalla società, che investe milioni in strategie di marketing, attendiamo fatti. Lo Stato, i suoi cittadini – sbotta Mastrini - hanno diritto a servizi sicuri e per questo emetterò un'ordinanza verso Tim: non accettiamo questi comportamenti da parte di chi sta dimostrando assoluto disinteresse per noi".

Un provvedimento, dunque, con cui la società verrà diffidata ad adempiere, entro un termine che il sindaco riterrà congruo, ai necessari interventi.