La bellezza e i misteri della Lunigiana nel nuovo docufilm di Paola Settimini

sabato, 5 dicembre 2020, 16:03

di vinicia tesconi

I castelli, le montagne, le vallate, la storia sempre un po’ circonfusa di magia e mistero: ci sono tutti, gli elementi distintivi della Lunigiana – la terra della Luna – nel nuovo lungometraggio che sta realizzando Paola Settimini, regista, produttrice e giornalista spezzina, autrice di diversi corti e documentari di successo e organizzatrice del La Spezia Film Festival. La vicina Toscana aveva esercitato il suo fascino sulla regista spezzina già in altre occasioni: lo scorso anno la Settimini aveva girato una parte del documentario dedicato al mondo della lirica all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Carrara nel periodo in cui venne realizzata la messa in scena del “Gianni Schicchi” di Puccini e in precedenza aveva girato a Vinca e a Fivizzano, oltre che in Germania, il drammatico cortometraggio “ Il nome del padre” dedicato alla vita di Udo Surer.

In questi giorni Paola Settimini è tornata nella terra di confine: quella Lunigiana che come affinità e vicinanza è assai più prossima alla sua Liguria che non alla Toscana a cui, per ordinamento giuridico appartiene, per girare una parte del docufilm sui maestri italiani del genere cinematografico horror . Con lei abbiamo parlato del nuovo progetto:

Di cosa si tratta, signora Settimini?

E’ un lungometraggio in cui si mescola il documentario alla fiction. C’è una parte di interviste che ho fatto ai grandi maestri del cinema italiano che si sono dedicati al genere horror, ma c’è anche una parte di film vero e proprio.

Lei è un’appassionata del genere horror?

In realtà non molto: confesso che spesso mi fa paura. Il docufilm, tuttavia, non è solo un percorso nella storia del cinema horror italiano ma è anche un’indagine sulla paura.

Come è nato il progetto del docufilm?

L’idea è venuta a Lamberto Bava che è uno dei più importanti registi del genere horror ed è l’autore del soggetto. Ovviamente è anche uno dei registi che ho intervistato per la parte documentaria.

Dove avete girato?

Le interviste le abbiamo fatte tutte a Roma e lì gireremo anche le ultime che mancano a completare il film. La parte di fiction invece ha come location Venezia e la Lunigiana. Abbiamo girato ad Equi terme, a Fivizzano e in alcuni castelli di cui è ricca questa terra ed abbiamo anche girato nei molti scenari naturali che offre.

La Lunigiana ricorre spesso nei suoi lavori…

E’ una terra che amo molto e a cui sono molto legata. La mia nonna era di Fivizzano.

Quali maestri del cinema horror ha intervistato finora?

Oltre a Lamberto Bava ho incontrato Ruggero Deodato che è il regista di diversi film da cui Quentin Tarantino ha tratto ispirazione, e poi Claudio Lattanzi e Francesco Barilli autore di due film diventati cult nel genere horror. In programma abbiamo, ovviamente, anche un’intervista a Dario Argento. Ho incluso nelle interviste anche Cristiana Astori che non è una regista ma è una scrittrice che, però, ha dedicato alcuni suoi libri proprio al cinema horror italiano.

Perché la scelta di raccontare l’horror italiano?

Come spesso accade per le eccellenze di questo paese, il cinema horror italiano è poco conosciuto in patria ma ha fatto scuola nel mondo. L’esempio più clamoroso è proprio quello di Tarantino. Negli Stati Uniti si studiano i generi cinematografici mentre in Italia non accade. Per questo abbiamo voluto raccontarne la storia.

Quali difficoltà ha incontrato a girare in tempo di covid?

Abbiamo dovuto dilatare i tempi per la fiction per non creare assembramenti sul set. Al massimo abbiamo girato con due attori per volta e questo ha allungato le tempistiche. A parte questo, non abbiamo incontrato grossi problemi nel girare il film. Abbiamo avuto invece, qualche problema “ tecnico” quando abbiamo girato nelle zone rosse, perché con la chiusura di tutti i bar e ristoranti, dovendo lavorare anche otto ore di seguito, abbiamo dovuto consumare pasti all’aperto senza poter usufruire di servizi.

Da chi è prodotto il film e quando uscirà?

Il film prodotto dall’Associazione Cinema e Cultura e da Cutup Publishing. Contiamo di ultimarlo per fine marzo, inizio aprile. A quel punto cominceremo a presentarlo e a partecipare ai festival.