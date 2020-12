Lunigiana



La Lega chiede che fine ha fatto il progetto di ripopolamento 'Obiettivo 2030'

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:27

Il coordinamento comunale della "Lega-Salvini" di Fivizzano, chiede lumi su che fine abbia fatto il progetto, sbandierato in campagna elettorale, sul ripopolamento del territorio.

"Durante la campagna elettorale del 2019 – si legge nella nota - il sindaco Gianluigi Giannetti aveva nel suo programma elettorale un punto che mirava al ripopolamento del territorio attirando giovani famiglie con economia digitale".

"Tale proposta – spiega il coordinamento Lega - fu presentata a Fivizzano dalla lista civica "Progetto Comune", con il titolo “Fivizzano un Futuro Possibile” dove si parlava di Obiettivo 2030 che prevedeva per Fivizzano il raggiungimento di 10.000 residenti e la creazione di 500 nuovi nuclei familiari."

"Apprendiamo dalla lettura del "Sole 24 ore" – prosegue il coordinamento - che in Emilia Romagna grazie ad un bando della regione da 10 milioni per spingere le famiglie o giovani coppie a ripopolare l'Appennino, sono state presentate 2.300 domande per ottenere un aiuto a fondo perduto (fino a 30.000) per acquistare o ristrutturare una casa in montagna. Molte domande non sono state accolte e solo 341 nuclei familiari hanno beneficiato del contributo. La Regione, però, stanzierà nel bilancio 2021 altri 10 milioni di euro".

Quindi la Lega incalza: "Vorremmo avere dal sindaco Giannetti un aggiornamento su questo punto del programma. Abbiamo infatti verificato, consultando i dati all’anagrafe del comune, che siamo ampiamente sotto l’obiettivo sia in termini di nuovi residenti che di nuclei familiari: siamo a 7448 abitanti e 3776 nuclei familiari. Oltretutto, nonostante manchino ancora 9 anni, il trend è sempre discendente con un comune che si spopola di anno in anno".

"Ci chiediamo – conclude la nota - come il sindaco voglia portare a ripopolare il territorio con strutture scolastiche non terminate, con strutture sanitarie che vengono anno dopo anno smantellate, con una viabilità che attende da tempo migliorie e senza alcun contributo o taglio di tasse per chi decide di stabilirsi a Fivizzano".

"Comunque anno dopo anno faremo il “tagliando” al Sindaco Giannetti – promette la Lega - per vedere a che punto siamo".

M. C.