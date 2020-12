Lunigiana



La Lega ribadisce la nomina dei nuovi referenti lunigianesi: Colombani e Caldi

lunedì, 28 dicembre 2020, 19:16

di michela carlotti

Per chi non l’avesse ancora capito, oggi ci ha pensato il segretario provinciale della Lega, il montignosino Andrea Cella nonché vicesindaco del comune di Massa, a ribadire il concetto: la Lega ha cambiato i vertici in Lunigiana nei comuni di Fivizzano e Filattiera.

Il messaggio di Cella è: la Lega si rafforza con Luisito Caldi a Filattiera e Gianfranco Colombani a Fivizzano (in foto). Questi i neo-referenti comunali che sostituiscono rispettivamente Andrea Draghi e Marco Luisi ai quali Cella, pur mettendoli di fatto all’angolo, manda i suoi ringraziamenti di rito per il lavoro svolto.

Cella, ha infatti annunciato: "Colombani e Caldi arrivano a dare il cambio ai precedenti referenti, rispettivamente Marco Luisi e Andrea Draghi, ai quali vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi. Il loro compito sarà quello di continuare il lavoro organizzativo del partito a livello comunale e divulgare le iniziative della Lega fino allo svolgimento dei congressi comunali, che eleggeranno i nuovi segretari e direttivi comunali".

Ma cos'è successo per arrivare addirittura ad un ricambio ai vertici senza nemmeno aspettare gli imminenti congressi di partito per le nomine dei nuovi direttivi comunali?

Ad onor dei fatti, se nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata a riguardo, ufficiosamente si sa che gli attriti sono nati sui temi caldi della politica locale di Fivizzano: la conversione covid del polo Don Gnocchi ed il trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla.

Scelte, queste, che non sono mai state accettate dal centrodestra fivizzanese e sulle quali, invece, Draghi e Luisi si erano dimostrati più collaborazionisti con l'amministrazione comunale, facendosi persino ritrarre in una foto con il sindaco Gianluigi Giannetti, che poi ha fatto il giro del web.

In attesa di dichiarazioni che possano far chiarezza sulla spaccatura ufficiosa della Lega, intanto prendiamo quello che viene: il rinnovato entusiasmo del partito a partire dalle nuove nomine: "Colombani e Caldi collaboreranno con la referente di Aulla e Podenzana, Federica Fumanti – ha precisato Cella, a conferma della ritrovata coesione del gruppo.

La Fumanti, candidata per la Lega alle trascorse elezioni regionali, a sua volta ha dato il benvenuto ai neo-coordinatori Caldi e Colombani: "Come responsabile della sezione di Aulla proseguirò assieme alle altre sezioni lunigianesi ed alle sezioni di Massa e Carrara, nel lavoro sempre più capillare sul nostro territorio e nella nostra provincia, per dare voce alle aspettative ed ai bisogni dei cittadini".

"Nel futuro più prossimo – prosegue la Fumanti - ci aspettano importanti appuntamenti che vedranno a breve, le elezioni provinciali prima e le amministrative nei comuni di Pontremoli, Montignoso e poi Aulla e Carrara. Assieme alle altre forze di centrodestra ci aspetta un periodo di lavoro intenso e un percorso di crescita che, anche attraverso la nuova direzione delle sezioni di Pontremoli e Filattiera, con Caldi Luisito e Fivizzano, con Colombani Gianfranco, rafforzano l'unità e la crescita del partito".